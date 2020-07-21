В Минске с начала июля ищут пожилого мужчину. Он вышел из дома и пропал

Фото: телеграм-канал МВД

blizko.by . В начале этого месяца он ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение неизвестно, пишет





Пропавшему 64 года. Его приметы: на вид 60-70 лет, среднего телосложения, волосы темные, имеются залысины.

Если Вам известно местонахождение мужчины на фото просьба сообщить во Фрунзенское РУВД Минска: