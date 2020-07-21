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В Минске с начала июля ищут пожилого мужчину. Он вышел из дома и пропал
Источник материала: Партизан
В помощи о поиске Александра Гирко обращается столичная милиция.
Фото: телеграм-канал МВД
В начале этого месяца он ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение неизвестно, пишет
Пропавшему 64 года. Его приметы: на вид 60-70 лет, среднего телосложения, волосы темные, имеются залысины.
Если Вам известно местонахождение мужчины на фото просьба сообщить во Фрунзенское РУВД Минска:
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В помощи о поиске Александра Гирко обращается столичная милиция.
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