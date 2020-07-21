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Как 51 год назад человечество достигло Луны
Источник материала: Tut.by
51 год назад, 21 июля 1969 года, Нил Армстронг и Базз Олдрин по очереди ступили на поверхность Луны, став первыми людьми, которые побывали на спутнике Земли. Вспоминаем, как это было, что об экспедиции говорили в СССР и почему до сих пор далеко не все верят в высадку американцев на Луне.
«Скачок для всего человечества»
Чуть больше чем полвека назад пилотируемый корабль «Аполлон-11» помог человечеству сделать первый шаг на поверхность Луны. 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин посадили лунный модуль в юго-западном районе Моря Спокойствия. Астронавты пробыли на поверхности спутника 21 час, 36 минут и 21 секунду. Все это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на орбите Луны.
21 июля, в 02.56.15 UTC, Нил Армстронг совершил «маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Через 15 минут к нему присоединился Олдрин. Всего астронавты совершили один один выход на лунную поверхность, пробыв там 2 часа 31 минуту 40 секунд. Они установили в месте посадки флаг США, разместили научное оборудование и собрали 21,55 килограмма образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю.
24 июля экипаж вернулся на Землю, космический корабль приводнился в трех километрах от расчетной точки и в 24 километрах от авианосца «Хорнет» в Тихом океане. В целом экспедиция продолжалась 8 суток 3 часа 18 минут и 18 секунд.
Что об «Аполлоне-11» говорили в СССР
Высадка на Луну
«
Советские СМИ в целом старались уделять как можно меньше внимания достижениям противоборствующей американской космонавтики. Если взять в руки газету «Известия» за 22 июля 1969 года, то только внизу первой полосы с продолжением на второй располагается материал «Первые шаги. Луна приняла посланцев Земли» и фотография, «сделанная с телеэкрана», уточняет ««Коммерсантъ».
«Лунный заговор»
Теория о том, что американские астронавты на самом деле не ступали на Луну в 1969 году, получила название «Лунный заговор». Несмотря на то, что это мнение неоднократно
При этом одним из главных идеологов теории «Лунного заговора» является именно американец,
В прошлом году корреспондент
Одним из самых известных поводов для сомнений стал установленный астронавтами флаг США, который развевается, словно на ветру. Но на Луне нет воздуха — а значит, не может быть ветра. Это, по мнению приверженцев теорий заговоров, говорит о том, сцену снимали на Земле.
Объяснение довольно простое: воздуха на Луне действительно нет, поэтому верхний край полотнища удерживает горизонтальный стержень — иначе оно бы мгновенно обвисло. Стержень был складным, но после посадки раздвижной механизм заело, и растянуть полотнище на полную длину не получилось. Поэтому ткань не выглядит натянутой.
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51 год назад Нил Армстронг и Базз Олдрин по очереди ступили на поверхность Луны.
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