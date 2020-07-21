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На Солнечной трехлетний мальчик на велосипеде попал под машину

21.07.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок выехал на велосипеде из-за припаркованного автомобиля и попал под машину. Его доставили в больницу. Об этом сообщает столичная ГАИ.


Фото: ГАИ Минска

Наезд произошел вечером 20 июля. Водитель автомобиля Volkswagen двигался во дворе дома №30 по улице Солнечной, где сбил трехлетнего мальчика, который выехал на велосипеде из-за припаркованного автомобиля.

После наезда мальчика отправили в больницу. Какие травмы он получил, не сообщается.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.

 
Теги: Минск
 
 
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Ребенок выехал на велосипеде из-за припаркованного автомобиля и попал под машину. Его доставили в больницу.
 
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