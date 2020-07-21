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На Солнечной трехлетний мальчик на велосипеде попал под машину
Источник материала: Tut.by
Ребенок выехал на велосипеде из-за припаркованного автомобиля и попал под машину. Его доставили в больницу. Об этом
Наезд произошел вечером 20 июля. Водитель автомобиля Volkswagen двигался во дворе дома №30 по улице Солнечной, где сбил трехлетнего мальчика, который выехал на велосипеде из-за припаркованного автомобиля.
После наезда мальчика отправили в больницу. Какие травмы он получил, не сообщается.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.
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Ребенок выехал на велосипеде из-за припаркованного автомобиля и попал под машину. Его доставили в больницу.
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