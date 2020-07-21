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Женщина заблудилась в лесу в Витебском районе: у нее произошел инсульт
Источник материала: ОНТ
В лесу возле деревни Липовцы Витебского района 20 июля заблудилась пенсионерка. У нее произошел инсульт,
63-летняя женщина отправилась в лес за ягодами со своей 29-летней дочерью. Когда пенсионерка потерялась, девушка позвонила в службу спасения. Вскоре после этого дочь сама нашла мать. Женщина нуждалась в медицинской помощи. К месту были направлены работники скорой.
Пенсионерка находилась в лесном массиве на расстоянии около 2,5 км от дороги. Самостоятельно передвигаться она не могла. Спасателей и работников скорой помощи доставили к месту на квадроцикле МЧС. Медики диагностировали инсульт. Женщину госпитализировали в больницу.
ФОТО: Витебское областное управление МЧС
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В лесу возле деревни Липовцы Витебского района 20 июля заблудилась пенсионерка. У нее произошел инсульт, сообщает Витебское областное управление МЧС. 63-летняя...
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