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Лукашенко демонстрирует уверенность? США снизили порог чувствительности к диктаторским практикам в Беларуси

21.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внешнеполитическая линия официального Минска сохранится: постепенное выстраивание дистанции с Россией и сближение с Западом в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, но без ущерба для позиций политического режима и интересов семьи Лукашенко.

Лукашенко демонстрирует уверенность? США снизили порог чувствительности к диктаторским практикам в Беларуси
Лукашенко и Государственный секретарь США Майкл Помпео. Минск, 1 февраля 2020 года, president.gov.by
Бывший дипломат Валерий Ковалевский по просьбе Беларускай праўдыпрокомментировал кадровые перестановки в дипломатическом корпусе.


Валерий Ковалевский, Facebook
 

-Лукашенко впервые за 12 лет назначил нового посла Беларуси в США. Является ли это назначение знаковым моментом в беларуско-американских отношениях?

-Возвращение послов в столицы после такого долгого перерыва уже само по себе знаково. Такой ситуации не должно было быть изначально, оно затормозило и даже отбросило назад отношения двух стран. Надо отдать должное обеим сторонам, в особенности беларуской дипломатии, нашедшей силы исправить это отклонение. Вместе с тем, значительного поворота в отношениях пока лучше не ждать, прежде всего из-за выборов в Беларуси, которые уже сейчас демонстрируют ухудшение по сравнению с предыдущими президентскими кампаниями.

-Почему на должность нового посла выбран уже бывший замминистра иностранных дел?

-Олег Кравченко на сегодняшний день лучший специалист по США в Беларуси. У него длительный опыт руководства посольством в Вашингтоне. На посту замминистра он курировал отношения и регулярно приезжал в США. Он сопровождал нормализацию отношений. Кроме того, Кравченко вывел уровень публичной дипломатии Беларуси в США на качественно новый уровень, благодаря своему активному участию в открытых мероприятиях, что является нормой в Вашингтоне, но чего до этого беларуские дипломаты избегали. Примечательно, что Кравченко работал в посольстве в те годы, когда было особенно сложно добиваться хоть каких-нибудь результатов ввиду рекордно плохих двусторонних отношений. Сейчас у него будет возможность поработать в куда более благоприятных условиях, при условии, что США не станут резко реагировать на уже сейчас очевидно плохие действия власти на выборах.


-Обмен послами – хороший знак сам по себе. Но Госдепартамент уже выразил обеспокоенность репрессиями против гражданского общества в Беларуси. Как официальный Вашингтон воспринимает происходящее в Беларуси?

-США и Евросоюз уже несколько лет принимают режим Лукашенко таким какой он есть и развивают отношения, зажав нос. Их порог чувствительности к диктаторским практикам в Беларуси сильно снизился по сравнению с периодом до захвата Россией Крыма. Поэтому на этих выборах резкую реакцию Вашингтона стоит ожидать только в случае ещё большего ухудшения действий режима Лукашенко по сравнению с текущим этапом, который уже побил рекорды по репрессиям до дня голосования.

-Стоит ли ожидать кардинальных перемен в беларуско-американских отношениях после президентской кампании?

-В случае, если выборы пройдут не плохо, а ужасающе плохо – а всё идёт в этом направлении – то США будут вынуждены реагировать санкциями. Это может замедлить процесс нормализации. Хотя стоит отметить, что в последнее время МИД менее реактивен в ответ на критику, что может позволить избежать эскалации кризиса. Но если выборы пройдут без дополнительной драмы, то и в этом случае резкого набора темпа в двусторонних отношениях ждать не стоит хотя бы потому, что сформировать новую повестку дня отношений требует людей, ресурсов и решений – всё это займёт время. К этому стоит добавить президентскую кампанию в США, которая может замедлить работу и принятие решений.

-Лукашенко также назначил послов в Нидерланды (первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко), Австрию (замминистра иностранных дел Андрей Дапкюнас), Великобританию (экс-министр финансов Максим Ермолович) и Казахстан (бывший министр промышленности Павел Утюпин). Случайно ли серьезные перестановки в дипломатическом корпусе сделаны в ходе президентской кампании?

-Похоже на демонстрацию уверенности Лукашенко в своём завтрашнем дне. Направление опытных дипломатов и таких весомых, авторитетных фигур как бывший министр финансов Ермолович в ключевые столицы может помочь режиму предотвратить резкий ответ на результаты выборов и продолжить внешнеполитическую линию, выработанную в последние годы.

-Можно ли судить по кадровым перестановкам о внешнеполитическом курсе, который Лукашенко взял во время президентской кампании?

-Похоже, линия будет сохранена: постепенное выстраивание дистанции с Россией и сближение с Западом в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, но без ущерба для позиций политического режима и интересов семьи Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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Внешнеполитическая линия официального Минска сохранится: постепенное выстраивание дистанции с Россией и сближение с Западом в сфере торгово-экономического и...
 
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