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О деятельности студенческих отрядов

21.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В целях повышения социальной активности молодежи, обеспечения  временной занятости молодежи в свободное от учебы и работы время на территории Минской области  работают студенческие отряды.

Порядок деятельности студенческих отрядов предусмотрен Указом Президента Республики Беларусь от 16.04.2012 № 181 «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь» (далее — Указ № 181), Инструкцией о порядке организации деятельности студенческих отрядов, утвержденной постановлением Министерства образования  Республики Беларусь от 7.06.2012 № 60 (далее — Инструкция).

Привлечение к выполнению работ в организации участников студенческих отрядов должно проводиться с соблюдением требований Указа № 181 и  Инструкции.

Инструкцией  установлены ограничения по количеству человек (не менее 7 и не более 30 человек), образующих студенческий отряд, а также минимальный срок трудовой деятельности (не менее 10 дней) и период деятельности с 1 мая по 30 сентября.

Деятельность студенческого отряда осуществляется на основании договора, заключаемого между направляющей и принимающей организациями. Для организаций, привлекающих к работе участников студенческих отрядов, предусмотрена льгота. Они освобождаются от уплаты обязательных страховых взносов на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца (пенсионное страхование) для работодателей (28 %) в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее — бюджет фонда) в части выплат, начисленных в пользу участников студенческих отрядов (подпункт 1.16 Указа № 181).

Обязательные страховые взносы в обязательном порядке начисляются на выплаты участникам студенческих отрядов в бюджет фонда в размере 7 %, в том числе на социальное страхование — в размере 6 % и     1 % — удержанный из заработной платы участника студенческого отряда на пенсионное страхование. В случаях, когда в период деятельности студенческого отряда его участником будет предъявлен листок нетрудоспособности, он будет подлежать оплате в общеустановленном порядке.

Высвободившиеся средства являются целевыми и перераспределяются принимающими организациями в соответствии с подпунктом 1.16 Указа № 181.

Обращаем внимание, что принимающая сторона обязана заключить с участниками студенческих отрядов соответствующие трудовые или гражданско-правовые договоры в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, зарегистрировать участников студенческих отрядов, принять на работу и после завершения периода деятельности студенческого отряда уволить.

После завершения отчетного квартала в соответствии с действующим законодательством организациям, принимающим студенческие отряды, необходимо предоставить в орган Фонда по месту постановки на учет в качестве плательщика обязательных страховых взносов по участникам студенческих отрядов, принятых на работу пo трудовому договору:

сведения о приеме и увольнении по форме ПУ-2  (предоставляются один раз в квартал не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

индивидуальные сведения по форме ПУ-3 (размер обязательных страховых взносов  7 %, из них 0 — на пенсионное страхование, 6 % — на социальное страхование, 1% — удержание из заработной платы работника), предоставляются один раз в квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом).

Для принятых на работу по гражданско-правовому договору: индивидуальные сведения по форме ПУ-3 (размер обязательных страховых взносов  7%, из них 0 — на пенсионное страхование, 6 % — на социальное страхование, 1% — удержание из заработной платы работника), предоставляются один раз в квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом.

По всем вопросам, возникающим в части начисления и уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда организациями, принимающими студенческие отряды, необходимо обращаться по месту постановки их на учет в качестве плательщика обязательных страховых взносов.

Доводим до сведения, что Президентом Республики Беларусь подписан новый Указ от 18.02.2020  № 58 «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь», который вступает в законную силу с 1 января 2021 года.

Несвижский районный отдел

Минского областного управления

Фонда социальной защиты населения.

 


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В целях повышения социальной активности молодежи, обеспечения  временной занятости молодежи в свободное от учебы и работы время на территории Минской
 
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