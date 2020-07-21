У Ford Transit Connect и Tourneo Connect появились «кроссоверные» версии

Источник материала: Tut.by

Компания Ford представила приподнятые версии грузового «каблучка» Transit Connect и его пассажирского варианта, название которого начинается со слова Tourneo. По сути, речь идет о новой «кроссовой» комплектации, обозначаемой приставкой Active.









От стандартных вариантов Transit Connect Active и Tourneo Connect Active отличаются решеткой радиатора с сотовой структурой, переработанными бамперами с серебристыми вставками и характерными «юбками» из черного пластика по периметру кузовов. Слегка увеличен и дорожный просвет (на 24 мм спереди и 9 мм сзади), а в «базе» предусмотрены багажные рейлинги на крыше и 17-дюймовые колесные диски.





В салоне «активных» Transit и Tourneo Connect — особая отделка сидений с элементами голубого цвета. Список доступных электронных ассистентов включает системы автоматического торможения, стабилизации при боковом ветре, помощи при парковке и функцию Intelligent Speed Limiter (автоматически подстраивает скорость в зависимости от действующего на данном отрезке дороги ограничения).





Серьезных технических отличий у Transit Connect и Tourneo Connect в версии Active от стандартных машин не наблюдается. В качестве помощника на бездорожье здесь можно рассчитывать на самоблокирующийся межколесный дифференциал спереди (разработан в сотрудничестве с британской фирмой Quaife) — причем доступен он в качестве опции для топовых версий с 120-сильным дизелем EcoBlue объемом 1,5 л. Под капотом младших модификаций Transit Connect Active и Tourneo Connect Active — 100-сильный вариант того же дизеля. Коробки передач — 6-ступенчатая механика или 8-ступенчатый «автомат».





В Европе прием заказов на Transit Connect Active и Tourneo Connect Active начнется уже в ближайшее время, а первые покупатели получат машины ближе к концу года.