﻿ У Ford Transit Connect и Tourneo Connect появились «кроссоверные» версии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У Ford Transit Connect и Tourneo Connect появились «кроссоверные» версии

21.07.2020 09:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Ford представила приподнятые версии грузового «каблучка» Transit Connect и его пассажирского варианта, название которого начинается со слова Tourneo. По сути, речь идет о новой «кроссовой» комплектации, обозначаемой приставкой Active.



От стандартных вариантов Transit Connect Active и Tourneo Connect Active отличаются решеткой радиатора с сотовой структурой, переработанными бамперами с серебристыми вставками и характерными «юбками» из черного пластика по периметру кузовов. Слегка увеличен и дорожный просвет (на 24 мм спереди и 9 мм сзади), а в «базе» предусмотрены багажные рейлинги на крыше и 17-дюймовые колесные диски.


В салоне «активных» Transit и Tourneo Connect — особая отделка сидений с элементами голубого цвета. Список доступных электронных ассистентов включает системы автоматического торможения, стабилизации при боковом ветре, помощи при парковке и функцию Intelligent Speed Limiter (автоматически подстраивает скорость в зависимости от действующего на данном отрезке дороги ограничения).


Серьезных технических отличий у Transit Connect и Tourneo Connect в версии Active от стандартных машин не наблюдается. В качестве помощника на бездорожье здесь можно рассчитывать на самоблокирующийся межколесный дифференциал спереди (разработан в сотрудничестве с британской фирмой Quaife) — причем доступен он в качестве опции для топовых версий с 120-сильным дизелем EcoBlue объемом 1,5 л. Под капотом младших модификаций Transit Connect Active и Tourneo Connect Active — 100-сильный вариант того же дизеля. Коробки передач — 6-ступенчатая механика или 8-ступенчатый «автомат».


В Европе прием заказов на Transit Connect Active и Tourneo Connect Active начнется уже в ближайшее время, а первые покупатели получат машины ближе к концу года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузовой «каблучок» Ford Transit Connect на пару с пассажирским вэном Tourneo Connect обзавелись новым вариантом исполнения с приставкой Active.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что и при каких условия можно ввезти без уплаты платежей переселяющимся на постоянное место жительства в Республику Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика