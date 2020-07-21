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Что и при каких условия можно ввезти без уплаты платежей переселяющимся на постоянное место жительства в Республику Беларусь

21.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Что и при каких условия можно ввезти без уплаты платежей переселяющимся на постоянное место жительства в Республику Беларусь

Иностранное физическое лицо (в том числе белорус с паспортом серии РР), признанное переселившимся на постоянное место жительства (ПМЖ) в государство-член Евразийского экономического союза, может ввозить на таможенную территорию ЕАЭС любым способом с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов* бывшие в употреблении товары для личного пользования и транспортные средства.

При этом одновременно должны соблюдаться следующие условия:

— ввоз таких товаров и транспортных средств в Республику Беларусь из страны предыдущего проживания осуществляется не позднее 18 месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего признание иностранного физического лица переселившимся на ПМЖ;

— ранее ввоз товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов не осуществлялся в связи с признанием лица переселившимся на ПМЖ в государство-член ЕАЭС;

— товары для личного пользования приобретены до даты выдачи документа, подтверждающего признание иностранного физического лица переселившимся на ПМЖ;

— транспортные средства должны находиться в собственности и быть зарегистрированы на такое лицо в стране предыдущего проживания в течение не менее двух лет до даты выдачи документа, подтверждающего признание его переселившимся на постоянное место жительства в Республику Беларусь.

В пункте пропуска должностному лицу таможни одновременно с пассажирской таможенной декларацией должны быть представлены следующие документы:

1. Документ, подтверждающий переселение на ПМЖ в Республику Беларусь:
 

— вид на жительство (для иностранного гражданина);
— паспорт гражданина Республики Беларусь (серии КН, МС, АВ и другой серии, за исключением РР) с отметкой о регистрации по месту жительства в Республике Беларусь.

Датой переселения является:
 

— дата выдачи вида на жительство в Республике Беларусь на основании паспорта иностранного гражданина;
— дата выдачи паспорта Республики Беларусь серии КН, МС, АВ и другой серии (за исключением РР) на основании паспорта серии РР.

2. Свидетельство о регистрации транспортного средства на территории страны предыдущего проживания, подтверждающее, что оно находилось в собственности лица не менее 2 лет до момента переселения на ПМЖ в Республику Беларусь, т.е. до даты выдачи документа, подтверждающего переселение на ПМЖ.

Транспортное средство должно быть снято с регистрационного учета в стране предыдущей регистрации.

Пассажирская таможенная декларация должна содержать сведения о перемещаемых товарах с указанием их отличительных признаков (наименование, торговая марка, серийный номер и т.д.), количества, ориентировочной стоимости. ** В случае перемещения большого количества товаров допускается представление «описи» в виде отдельного списка, который прилагается к декларации.

* Пункт 6 приложения № 3 Решения Евразийской экономической комиссии 20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» (товары, указанные в приложении 6 не относятся к товарам для личного пользования).

Пункт 1.16 Указа Президента Республики Беларусь от 21 июля 2014 г. № 360 «О перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь товаров для личного пользования».

** Пункт 15 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 г. N 124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования».

www.grt.customs.gov.by

 
 
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Иностранное физическое лицо (в том числе белорус с паспортом серии РР), признанное переселившимся на постоянное место жительства (ПМЖ) в государство-член...
 
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