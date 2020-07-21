Мужчина погиб во время пожара в Новогрудском районе

Источник материала: ОНТ

Житель Новогрудского района погиб во время пожара в жилом доме, сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели получили сообщение об обнаружении погибшего мужчины в деревне Делятичи 20 июля около двух часов дня.

Тело нашли соседи. Установлено, что погибший – местный житель 1971 года рождения. Он лежал на полу, когда его нашли.

Отмечается также, что огонь повредил постельные принадлежности и кровать.

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