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Мужчина погиб во время пожара в Новогрудском районе

21.07.2020 09:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина погиб во время пожара в Новогрудском районе

Житель Новогрудского района погиб во время пожара в жилом доме, сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели получили сообщение об обнаружении погибшего мужчины в деревне Делятичи 20 июля около двух часов дня.

Тело нашли соседи. Установлено, что погибший – местный житель 1971 года рождения. Он лежал на полу, когда его нашли.

Отмечается также, что огонь повредил постельные принадлежности и кровать.

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Житель Новогрудского района погиб во время пожара в жилом доме, сообщили в пресс-службе МЧС. Спасатели получили сообщение об обнаружении погибшего мужчины в...
 
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