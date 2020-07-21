Кого из кандидатов на пост президента чаще ищут в поисковиках

Источник материала: Tut.by

Digital-агентство Gusarov провело исследование количества и частоты запросов в поисковых системах и составило рейтинг популярности участников президентской кампании 2020 года. Напомним, что до того претендентов на пост главы государства в том числе сравнивали с наиболее известными белорусами из мира музыки, спорта и шоу-бизнеса, теперь же агентство сфокусировалось на популярности новоявленных кандидатов в обществе.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Стоит отметить, что в списке нет Александра Лукашенко. Авторы поясняют, что «исторически» не включают действующего президента в рейтинг, потому что «нет смысла узнавать про него информацию, причина — абсолютная известность». Но ежемесячное количество запросов о президенте, по данным агентства, составляет 47 941.

Как отмечается в сопровождающем исследование тексте, 14 июля в ЦИК завершилась регистрация кандидатов. «Это важная веха для любых выборов, ведь теперь мы точно знаем, кто будет претендовать на высокий пост и получит право вести агитацию любыми разрешенными способами. Специалисты агентства GUSAROV решили оценить, насколько популярны в обществе новоявленные кандидаты, воспользовавшись объективными цифрами и современными технологиями анализа», — отмечают авторы.

Методология рейтинга основана на сборе частотности из поисковых систем Google и Яндекс, на основе которой сформирован рейтинг. Цифры для него были взяты сразу же после регистрации кандидатов, прошедшей 14 июля. Для сравнения и анализа взята частотность по состоянию на начало июня, когда потенциальные кандидаты находились еще на этапе сбора подписей.

«Более популярными стали только действующие кандидаты, которые успешно прошли регистрацию в ЦИК 14 июля, — отмечают закономерности специалисты. — К ним добавился Виктор Бабарико, чью популярность можно объяснить тремя факторами: резонансное уголовное дело, фильм-расследование по одному из государственных телеканалов, отказ в регистрации в качестве кандидата. Экс-глава „Белгазпромбанка“ по-прежнему возглавляет рейтинг, на втором месте — успешно прошедший регистрацию Андрей Дмитриев, на третьем — Валерий Цепкало. Топ-5 дополнили еще два действующих кандидата: Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Если обращать внимание на относительную, а не абсолютную динамику, то серьезный рост популярности наблюдается у Светланы Тихановской (+ 233%) и Сергея Черечня (+ 349%)».





«Теперь о тех, чья популярность существенно упала, — продолжают авторы. — В первую очередь, это непрошедший регистрацию Валерий Цепкало и остальные потенциальные кандидаты, которые снялись с выборов еще на этапе сбора подписей или не передавали результаты работы инициативных групп в ЦИК. Показатели Николая Козлова и Олега Гайдукевича упали в три раза, Юрия Ганцевича — в пять раз. Выпал из топ-3 предыдущей версии рейтинга и Сергей Тихановский».





Специалисты агентства планируют опубликовать третью версию, уже накануне выборов — это, по их словам, поможет сравнить объективные показатели и сделать вывод: насколько успешно кандидаты отработали агитационный период и смогли запомниться потенциальным избирателям.