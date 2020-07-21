|
Приедет продюсер, который готовит детей на «Евровидение». Творческий слёт «Академия звёзд» состоится в Круглянском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Туристический образовательно-творческий проект для детских коллективов «Академия звезд» впервые запущен в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники смогут побывать на мастер-классах звезд телепроектов и ведущих продюсеров страны по вокалу, хореографии, актерскому мастерству и продвижению в интернете, а также познакомиться с туристическим потенциалом региона.
Юлиана Антоненко, организатор слета-фестиваля «Академия звезд»:
К, примеру, приедет вокальный продюсер, который ежегодно готовит детей на «Евровидение» от Беларуси. Это Ольга Дроздова. Также приедет ее подопечная Елизавета Мисникова, которая в прошлом году представляла страну на детском «Евровидении». Также мастер-класс по хореографии от суперфиналиста проекта «Танцуют все».
На протяжении пяти дней участников ждут не только образовательные занятия, но также туристическая, анимационная и конкурсная программы по различным жанрам исполнительского искусства. Принять участие в проекте могут как коллективы, так и семьи с детьми.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приедет продюсер, который готовит детей на «Евровидение». Творческий слёт «Академия звёзд» состоится в Круглянском районе
Новости Беларуси. Туристический образовательно-творческий проект для детских коллективов «Академия звезд» впервые запущен в Могилевской области, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)