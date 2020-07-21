Президент встретится с активом Гомельской области

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится во вторник, 21 июля, с активом Гомельской области, сообщает БЕЛТА.

Общение пройдет в областном центре, ранее Глава государства уже встречался с активами всех других областей и Минска.

Ожидается, что Гомеле Лукашенко также примет участие в открытии новой поликлиники в одном из микрорайонов города. В комплекс входят поликлиника для детей и взрослых. Детская введена в эксплуатацию в 2014 году. Поликлиника для взрослых будет принимать 40 тысяч жителей трех микрорайонов Гомеля.

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