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Президент встретится с активом Гомельской области
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится во вторник, 21 июля, с активом Гомельской области,
Общение пройдет в областном центре, ранее Глава государства уже встречался с активами всех других областей и Минска.
Ожидается, что Гомеле Лукашенко также примет участие в открытии новой поликлиники в одном из микрорайонов города. В комплекс входят поликлиника для детей и взрослых. Детская введена в эксплуатацию в 2014 году. Поликлиника для взрослых будет принимать 40 тысяч жителей трех микрорайонов Гомеля.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится во вторник, 21 июля, с активом Гомельской области, сообщает БЕЛТА. Общение пройдет в областном центре, ранее Глава...
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