По воровским законам и понятиям: как власти пытаются сломать Тихановского

Сергей Тихановский в совокупности уже провел три недели в карцере – сыром подвале без окон, в котором нары (доски без постели) опускаются только на ночь.





По словам супруги и адвоката, в первый раз в карцер Сергей попал за то, что посидел на подоконнике. Следующие два раза его наказывали за плохое поведение в самом карцере: один раз он не побрился, второй раз не убрал паутину с трехметрового потолка.





В промежутке между двумя периодами карцера ему тоже пришлось нелегко: до заключенных в общей камере "вдруг" дошел слух, что по "воровским законам" Сергей имеет низкий социальный статус. Они требуют от Тихановского, чтобы он обратился к криминальному авторитету за опровержением.





Отметим, что Тихановский является обвиняемым по нескольким уголовным делам, но до суда считать его виновным ни в чем нельзя.





Ежедневник спросил директора правозащитной организации «Платформа» Андрея Бондаренко. Почему еще не осужденных людей, находящихся под следствием, в Беларуси пытают суровыми наказаниями и почему в моральных издевательствах участвуют сами заключенные? Об этомспросил директора правозащитной организации «Платформа»





Кто "опустил" социальный статус Тихановского?





Деление заключенных на несколько «каст» началось в советских тюрьмах еще в послевоенное время. Была высшая каста, так называемый криминалитет, который фактически устанавливал в тюрьме свой порядок. Среднюю касту называли просто «мужиками».





В низшую касту человека зачисляли сами криминальные авторитеты. С таким человеком нельзя здороваться за руку, сидеть за одним столом или на одних нарах, он выполняет самую грязную работу и так далее.





Однако в примерно в 2006-08 годах в Беларуси система поменялась, порядок стала устанавливать тюремная администрация, а не «воры в законе». «Весь криминалитет, который придерживается воровских традиций, стали изолировать от остальных осужденных на тюремном режиме», - пояснил Андрей Бондаренко.





Поэтому маловероятно, чтобы «низкий статус» Сергея Тихановского исходил от кого-то, кто уполномочен принимать такие решения. Логичнее предположить, что такие действия предприняты администрацией СИЗО и не имеют никакого отношения к реальности.





Эксперт описал, как такие провокации происходят на практике:





«У администрации есть ряд заключенных, которые сотрудничают с администрацией либо относятся к категории доверенных лиц, которые докладывают администрации о происходящем в среде заключенных.





Такое лицо, к примеру, просят распространить слух, что Тихановский когда-то якобы допустил действия, которые позволяют ставить под сомнение его положительный образ арестанта. Соответственно, с этим человеком нельзя нормально общаться и необходимо распространить на него все требования низкого социального статуса.





Остальным заключенным, даже если они уверены, что распространенная информация – слухи, ничего не остается, как придерживаться установленных правил».





Подобные провокации уже применялись к политическим заключенным, например, к Дмитрию Дашкевичу и Андрею Санникову.



Почему в 21 веке в Беларуси людей сажают в подвал за небритость?





В карцер можно попасть за любую провинность, уголовно-исполнительный кодекс и правила внутреннего распорядка СИЗО никак не определяют точно, какое наказание может быть применено за определенное нарушение.





Администрация исправительного учреждения принимает решение о дисциплинарном взыскании по своему усмотрению. В следственном изоляторе запрещено лишать заключенных передач и писем, поэтому остается только карцер, объяснил Андрей Бондаренко.





«Безусловно, всех арестантов не отправляют в карцер за то, что они не там посидели или не там постояли. В большинстве случаев к мелким нарушениям администрация относится спокойно. Вообще для Володарки карцер – это сверхъестественное событие, раньше, чтобы попасть туда, нужно было постараться. Но Тихановский является оппонентом действующего президента в предвыборной гонке, и, наверное, есть указание обращать на него более детальное внимание и наказывать за любую провинность», - предположил правозащитник.









В карцере невозможно не нарушить порядок





Сергей Тихановский почти весь свой срок будет проводить в карцере, пока администрация не решит оставить его в покое, полагает Андрей Бондаренко. По его словам, для некоторых заключенных 10 суток карцера или ШИЗО часто превращаются в 30 или 50. Некоторые там сидят и по году.





«Находясь в карцере, ты просто не можешь не нарушить распорядок, прописанный в ПВР. Присел на пол – нарушение, лег на пол – это вообще преступление, -- сказал правозащитник. – Весь процесс в исправительных учреждениях построен так, чтобы человека постоянно наказывать, ломать и приводить его в состояние, когда он со всем согласен, ни на что не претендует, ни к чему не стремится. То есть делать из человека робота».