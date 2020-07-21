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По воровским законам и понятиям: как власти пытаются сломать Тихановского
Источник материала: Партизан
По мнению правозащитников, Сергей Тихановский может почти весь срок провести в карцере. Администрации тюрьмы не составит труда выявить новые нарушения и подключить к травле политзаключенного других арестантов.
Сергей Тихановский в совокупности уже провел три недели в карцере – сыром подвале без окон, в котором нары (доски без постели) опускаются только на ночь.
По словам супруги и адвоката, в первый раз в карцер Сергей попал за то, что посидел на подоконнике. Следующие два раза его наказывали за плохое поведение в самом карцере: один раз он не побрился, второй раз не убрал паутину с трехметрового потолка.
В промежутке между двумя периодами карцера ему тоже пришлось нелегко: до заключенных в общей камере "вдруг" дошел слух, что по "воровским законам" Сергей имеет низкий социальный статус. Они требуют от Тихановского, чтобы он обратился к криминальному авторитету за опровержением.
Отметим, что Тихановский является обвиняемым по нескольким уголовным делам, но до суда считать его виновным ни в чем нельзя.
Почему еще не осужденных людей, находящихся под следствием, в Беларуси пытают суровыми наказаниями и почему в моральных издевательствах участвуют сами заключенные? Об этом
Кто "опустил" социальный статус Тихановского?
Деление заключенных на несколько «каст» началось в советских тюрьмах еще в послевоенное время. Была высшая каста, так называемый криминалитет, который фактически устанавливал в тюрьме свой порядок. Среднюю касту называли просто «мужиками».
В низшую касту человека зачисляли сами криминальные авторитеты. С таким человеком нельзя здороваться за руку, сидеть за одним столом или на одних нарах, он выполняет самую грязную работу и так далее.
Однако в примерно в 2006-08 годах в Беларуси система поменялась, порядок стала устанавливать тюремная администрация, а не «воры в законе». «Весь криминалитет, который придерживается воровских традиций, стали изолировать от остальных осужденных на тюремном режиме», - пояснил Андрей Бондаренко.
Поэтому маловероятно, чтобы «низкий статус» Сергея Тихановского исходил от кого-то, кто уполномочен принимать такие решения. Логичнее предположить, что такие действия предприняты администрацией СИЗО и не имеют никакого отношения к реальности.
Эксперт описал, как такие провокации происходят на практике:
«У администрации есть ряд заключенных, которые сотрудничают с администрацией либо относятся к категории доверенных лиц, которые докладывают администрации о происходящем в среде заключенных.
Такое лицо, к примеру, просят распространить слух, что Тихановский когда-то якобы допустил действия, которые позволяют ставить под сомнение его положительный образ арестанта. Соответственно, с этим человеком нельзя нормально общаться и необходимо распространить на него все требования низкого социального статуса.
Остальным заключенным, даже если они уверены, что распространенная информация – слухи, ничего не остается, как придерживаться установленных правил».
Подобные провокации уже применялись к политическим заключенным, например, к Дмитрию Дашкевичу и Андрею Санникову.
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