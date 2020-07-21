|
В России бушуют лесные пожары. С огнём борются более 5 тысяч человек
Источник материала: СТВ
Новости России. В России бушуют лесные пожары. Огнем охвачены почти 40 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тяжелая обстановка сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе, Амурской и Иркутской областях, Забайкальском и Красноярском краях. В некоторых регионах пожары добрались до заповедников. Распространению лесных пожаров способствует засушливая погода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В России бушуют лесные пожары. Огнем охвачены почти 40 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10 субъектах страны введен...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)