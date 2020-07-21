В России бушуют лесные пожары. С огнём борются более 5 тысяч человек

Источник материала: СТВ

Новости России. В России бушуют лесные пожары. Огнем охвачены почти 40 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 10 субъектах страны введен режим чрезвычайной ситуации.





Тяжелая обстановка сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе, Амурской и Иркутской областях, Забайкальском и Красноярском краях. В некоторых регионах пожары добрались до заповедников. Распространению лесных пожаров способствует засушливая погода.



