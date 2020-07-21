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В России бушуют лесные пожары. С огнём борются более 5 тысяч человек

21.07.2020 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В России бушуют лесные пожары. Огнем охвачены почти 40 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 10 субъектах страны введен режим чрезвычайной ситуации.

В России бушуют лесные пожары. С огнём борются более 5 тысяч человек

Тяжелая обстановка сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе, Амурской и Иркутской областях, Забайкальском и Красноярском краях. В некоторых регионах пожары добрались до заповедников. Распространению лесных пожаров способствует засушливая погода.

В России бушуют лесные пожары. С огнём борются более 5 тысяч человек

В тушении возгораний задействованы более 5 тысяч человек, несколько сотен единиц техники, а также авиация.

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Новости России. В России бушуют лесные пожары. Огнем охвачены почти 40 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10 субъектах страны введен...
 
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