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Бывшую "красную" казарму выставили на продажу в Бресте

21.07.2020 10:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Здание бывшей вечерней школы Бреста, входящее в состав комплексной историко-культурной ценности "Казармы", выставлено на продажу, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист городского центра по управлению недвижимостью Ирина Романова.

Бывшую "красную" казарму выставили на продажу в Бресте

Аукцион назначен на 28 июля. Объект впервые выставляется на торги. Начальная цена продажи изолированного помещения по улице Брестских дивизий, 22/1 общей площадью 1,6 тыс. кв.м - Br3,1 млн. Несмотря на свой солидный возраст (казарме в Северном городке не менее 100 лет) здание хорошо сохранилось, избежав значительных перестроек. Вариантов использования исторического объекта в коммерческих целях много. Единственное условие - новый владелец обязан будет в месячный срок подписать охранное обязательство.

"Помещения и бывшие классы вечерней школы могут быть использованы под офисы, оказание образовательных, спортивно-оздоровительных, медицинских услуг, объекты торговли, питания, бытового обслуживания. Также потенциально они подходят для проведения семинаров, выставок, собраний, организации клубов, музыкальных студий, кружков. Прием заявлений на участие в аукционе продолжается, их можно подать по 22 июля включительно", - отметила Ирина Романова.

Комплекс казарм из красного кирпича был построен в конце XIX - начале XX века в Граевской Слободке Брест-Литовска. Двухэтажные здания казарм выполнены в технике лицевой кирпичной кладки, в так называемом кирпичном стиле. Во времена Российской империи в помещениях размещались инженерные ведомства, 2-я и 38-я пехотные дивизии Русской армии. В советский период после Второй мировой войны здесь предположительно размещались зенитный полк и танковый батальон. Когда здание перешло из военного в гражданское ведомство, тут располагались офисы, УПК, вечерняя школа.

Фото Брестского городского центра по управлению недвижимостью

 
Теги: Брест
 
 
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  Здание бывшей вечерней школы Бреста, входящее в состав комплексной историко-культурной ценности "Казармы", выставлено на продажу, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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