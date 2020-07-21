После подведения итогов Международного фестиваля искусств «Молодечно CityArt – 2020» стало известно, что в числе победителей — три педагога ГУДО «Эколого-биологический Центр детей и молодежи Смолевичского района»: Татьяна Шидловская, Диана Борткевич и Екатерина Панок (на фото).

— Мы уже не первый год участвуем в данном фестивале, и в этом году снова стали его лауреатами, что весьма приятно, — отмечают девушки. — В этом году он был организован в заочной форме, поэтому это был для нас новый опыт.

Сейчас для педагогов дополнительного образования наступает «горячая» пора — организация набора в объединения по интересам.

— У нас много направлений, где ребята смогут развивать свои таланты и способности, — отмечают в центре, — здесь каждый найдет для себя что-то интересное и увлекательное. К тому же, занятия с детьми проводятся на безвозмездной основе. И новым ребятам и девчонкам мы всегда рады.

В этих утверждениях и сомневаться не стоит: коллектив в центре молодой, творческий и любящий и детей, и свою работу. Здесь все время придумывают что-то новое. Недавно, например, стали разрабатывать комиксы на экологическую тематику.

— Такая форма знакомства детей с экологией — наиболее оптимальная, — отмечают педагоги.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.