|
Харламов посмеялся над разводом с Асмус и привел в восторг поклонников
Источник материала: ОНТ
Юморист Гарик Харламов пошутил по поводу своего развода с актрисой Кристиной Асмус и восхитил своих поклонников.
Соответствующий видеоролик опубликовал блогер Данила Поперечный в своем Twitter-аккаунте.
На кадрах Харламов запечатлен стоящим на корме катера, который плывет по Неве вдоль Дворцовой набережной Петербурга.
«Развелся!» – воскликнул шоумен и показал на Дворцовый мост.
Пользователи в комментариях под этим видео отметили, что шутка им понравилась.
Напомним, что Харламов и Асмус недавно объявили о решении развестись после восьми лет брака.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юморист Гарик Харламов пошутил по поводу своего развода с актрисой Кристиной Асмус и восхитил своих поклонников. Соответствующий видеоролик опубликовал блогер...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)