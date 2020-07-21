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Харламов посмеялся над разводом с Асмус и привел в восторг поклонников

21.07.2020 10:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Харламов посмеялся над разводом с Асмус и привел в восторг поклонников

Юморист Гарик Харламов пошутил по поводу своего развода с актрисой Кристиной Асмус и восхитил своих поклонников.

Соответствующий видеоролик опубликовал блогер Данила Поперечный в своем Twitter-аккаунте.

На кадрах Харламов запечатлен стоящим на корме катера, который плывет по Неве вдоль Дворцовой набережной Петербурга.

«Развелся!» – воскликнул шоумен и показал на Дворцовый мост.

Пользователи в комментариях под этим видео отметили, что шутка им понравилась.

Напомним, что Харламов и Асмус недавно объявили о решении развестись после восьми лет брака.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков 
 

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Юморист Гарик Харламов пошутил по поводу своего развода с актрисой Кристиной Асмус и восхитил своих поклонников. Соответствующий видеоролик опубликовал блогер...
 
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