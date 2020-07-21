Харламов посмеялся над разводом с Асмус и привел в восторг поклонников

Источник материала: ОНТ

Юморист Гарик Харламов пошутил по поводу своего развода с актрисой Кристиной Асмус и восхитил своих поклонников.

Соответствующий видеоролик опубликовал блогер Данила Поперечный в своем Twitter-аккаунте.

На кадрах Харламов запечатлен стоящим на корме катера, который плывет по Неве вдоль Дворцовой набережной Петербурга.

«Развелся!» – воскликнул шоумен и показал на Дворцовый мост.

Пользователи в комментариях под этим видео отметили, что шутка им понравилась.

Напомним, что Харламов и Асмус недавно объявили о решении развестись после восьми лет брака.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram