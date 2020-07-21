Поздравление от «Маладзiчак»





На минувшей неделе 90-летний юбилей отметила Лидия Спесивцева, жительница поселка Усяж, бывшая участница народного фольклорного коллектива «Маладзiчкi». В родном Усяже Лидию Ивановну знают не только как исполнительницу народных песен, но и как рукодельницу, а также неоднократную победительницу конкурса на лучшее ветеранское подворье. Несмотря на почтенный возраст, она все так же ухаживает за своей придомовой территорией, высаживая на клумбах цветы разных видов и расцветок, а еще любит принимать гостей.

Юбилей Лидия Ивановна отметила в кругу родных и близких. Но и «Маладзiчкi» не смогли оставить это событие без внимания. Поздравляли всем коллективом — с песнями, задором и отменным настроением, устроив для юбилярши настоящий праздник.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках: Лидия Спесивцева; поздравления от народного фольклорного коллектива «Маладзiчкi».

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