ЗАДЕРЖАН КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ

В Смолевичский РОВД обратился житель агрогородка Курково и сообщил, что неизвестный злоумышленник проник в его дом по месту жительства и похитил акустический динамик и дрель. Материальный ущерб составил 80 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что кражу совершили двое молодых людей, один смолевичанин, второй – житель Кривой Березы.

Злоумышленники задержаны, часть похищенного изъята. РОСК возбуждено уголовное дело.

По словам начальника Смолевичского РОВД полковника милиции Виталия Харлапова, за данное преступление предусмотрена ответственность в виде штрафа, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПОХИТИТЕЛЬ

В милицию обратился пенсионер из Минска. Мужчина сообщил о том, что неизвестное лицо похитило его мопед «Хорс» стоимостью 1500 рублей, который был припаркован на берегу озера Великое вблизи агрогородка Заболотье.

В тот же день мопед был обнаружен в деревне Миколаевичи в технически неисправном состоянии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что кражу совершил несовершеннолетний житель агрогородка Слобода.

ЗАХОТЕЛ ПОЛАКОМИТЬСЯ ЧУЖОЙ ЕДОЙ

С наступлением летнего периода активизируются так называемые «воры-дачники». Подтверждением тому стал случай, произошедший в деревне Черниковщина. Так, в милицию с заявлением обратилась смолевичанка 1940 г.р. и сообщила, что неизвестный проник в ее дачный дом в Черниковщине и похитил из холодильника продукты питания на сумму 70 рублей.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.

НЕ УСПЕЛ ДАЛЕКО УЕХАТЬ…

Неизвестный украл велосипед с территории частного дома в деревне Барсуки, причинив имущественный ущерб на сумму свыше 240 рублей. Хозяйка незамедлительно обратилась в милицию. Вскоре похищенный велосипед был найден вблизи одного из домов в Барсуках. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказал заместитель начальника Смолевичского РОВД – начальник КМ подполковник милиции Сергей Слепнев, за данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде общественных работ, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

УКРАЛ КОШЕЛЕК – ЗАРАБОТАЛ СРОК

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по поступившему от жителя Минского района заявлению в отношении ранее судимого уроженца Гомеля 2004 г.р. Дело в том, что подросток, находясь в деревне Дехань Смолевичского района, украл из автомобиля заявителя кошелек с деньгами на общую сумму свыше 200 рублей.

Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОСК.

Лидия СУДНИКОВИЧ.