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2010-й против 2020-го: вспомним всех поименно

21.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кажется, 2010 год превратился у Лукашенко в своеобразную точку отсчета. Мол, сделаем как тогда – и нам опять все с рук сойдет.

2010-й против 2020-го: вспомним всех поименно
19 декабря 2010 года, Площадь Независимости. Фото: Александр Саенко / Belsat.eu
Когда нашего Остапа несет, то несет его уже окончательно. Вот и теперь понесло. Цитируем:

«Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени, – заявил Лукашенко. – Ввели санкции, наклоняли. Не получается… И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду, и бросив на Дом правительства».

«Там 400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно. Плюс еще 400, которые могли там шевелиться. А остальные – это зеваки. И в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание», – напомнил Лукашенко о событиях десятилетней давности.

У меня память длинная. Что было в 2010-м году помню. Особенно, конечно, помню пресловутые заявления тогдашнего главы Администрации президента Беларуси Владимира Макея о подготовке террористических актов и сюжет телевидения о металлических заостренных штырях, которыми штаб Некляева якобы намеревался устраивать пресловутые «массовые беспорядки». 

Сейчас Александр Лукашенко, «напоминая о событиях десятилетней давности», говорит о банде в 400 человек «агрессивных боевиков», которых «они знали пофамильно».

Вот с этого места, если можно, чуть подробней, пожалуйста. Хотелось бы узнать фамилии этих 400 боевиков, тюремные сроки, к которым они были приговорены. Потому что, пребывая в 2010 году в гуще событий, помню многое – кроме боевиков. И их фамилий. Не фигурировали они на судах.

Ибо если бы фигурировали, и суд вынес бы им обвинительный приговор (доказательно), последующая история взаимоотношений Запада и Республики Беларусь развивалась бы немного иначе. 

И санкции были бы не расширены, а сужены. И тому же Макею, только уже в качестве министра иностранных дел, не приходилось бы оправдываться перед коллегами по нелегкому дипломатическому труду, заявляя, что, может быть, в чем-то перехлестнули – ну да у кого не бывает… 

И не пришлось бы ждать крымского и донбасского конфликта России и Украины, чтобы подставлять стул госпоже Меркель, тем самым переводя себя в разряд «непоследнего диктатора Европы». И вообще бы много чего не было.


Но они не фигурировали. И, судя по всему, не было их вообще. Потому что если было в стране 400 известных по именам и фамилиям боевиков и если их отпустили восвояси, не доведя дело до суда, то мы имеем дело с государственным преступлением, в котором участвовали покровители и укрыватели в лице генералов Зайцева, Кулешова и, страшно сказать, самого главнокомандующего господина Лукашенко.

Нет, конечно, можно попытаться выдать за боевиков Владимира Некляева, Андрея Санникова, Николая Статкевича и, страшно сказать, Ирину Халип с Александром Федутой. Но вот кого угодно можно из нас лепить – а вот на боевиков не тянем. Как не тянут на боевиков Александр Молчанов, Федор Мирзаянов, Павел Виноградов, Дмитрий Дрозд и все остальные осужденные по делу о 19 декабря 2010 года.

Можно, конечно, сказать, что у нашего Остапа склероз, ибо… Ибо… – ну и далее по тексту Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Но у его генералов-то, которые в те времена явно были не ниже полковников, склероз наблюдаться не должен. Например, у генерала Вакульчика. Он этих боевиков помнит – или нет? Генерал Равков? Опять-таки генерал Караев

Люди в погонах, подскажите, были боевики или не было их? Хочется ведь посмотреть в глаза им, сволочам…

Мне кажется, 2010 год превратился у Лукашенко в своеобразную точку отсчета. Мол, сделаем как тогда – и нам опять все с рук сойдет. Нам поверят. Нам помогут отползти от России, которая отъявленных Бабарик на нас спустила. 

Главное – вовремя заявить, что мы будем дубасить по головам исключительно террористов, а вовсе не мирных граждан. Вот уже, наверное, и генерал Вакульчик собрал на них досье.

Ах, не на них? Опять на какую-то гродненскую бабушку? Так она и есть главная вдохновительница всего терроризма в Беларуси! Она ведь в университете политэкономию государственному преступнику Федуте преподавала! 

Как – нет этого в досье? Господин генерал, впишите, пожалуйста. Чтобы уж досье на обоих было полным.
 
 
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Кажется, 2010 год превратился у Лукашенко в своеобразную точку отсчета. Мол, сделаем как тогда – и нам опять все с рук сойдет.
 
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