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Автомобиль наехал на ребенка во дворе дома в Минске

21.07.2020 10:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автомобиль наехал на ребенка во дворе дома в Минске

Во дворе многоэтажного дома в Минске произошло ДТП. Автомобиль наехал на ребенка на дворовой территории, сообщается в Telegram-канале Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, Volkswagen ехал по двору дома 30 по ул. Солнечной и наехал на 4-летнего мальчика. Ребенок внезапно выехал из-за припаркованной машины на велосипеде. 

Мальчика доставили в медучреждение для осмотра. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

ФОТО: управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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Во дворе многоэтажного дома в Минске произошло ДТП. Автомобиль наехал на ребенка на дворовой территории, сообщается в Telegram-канале Управления ГАИ ГУВД...
 
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