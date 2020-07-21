Автомобиль наехал на ребенка во дворе дома в Минске

Источник материала: ОНТ

Во дворе многоэтажного дома в Минске произошло ДТП. Автомобиль наехал на ребенка на дворовой территории, сообщается в Telegram-канале Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, Volkswagen ехал по двору дома 30 по ул. Солнечной и наехал на 4-летнего мальчика. Ребенок внезапно выехал из-за припаркованной машины на велосипеде.

Мальчика доставили в медучреждение для осмотра. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ФОТО: управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома

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