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Автомобиль наехал на ребенка во дворе дома в Минске
Источник материала: ОНТ
Во дворе многоэтажного дома в Минске произошло ДТП. Автомобиль наехал на ребенка на дворовой территории,
По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, Volkswagen ехал по двору дома 30 по ул. Солнечной и наехал на 4-летнего мальчика. Ребенок внезапно выехал из-за припаркованной машины на велосипеде.
Мальчика доставили в медучреждение для осмотра. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ФОТО: управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Во дворе многоэтажного дома в Минске произошло ДТП. Автомобиль наехал на ребенка на дворовой территории, сообщается в Telegram-канале Управления ГАИ ГУВД...
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