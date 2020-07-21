Праздник первого снопа: на Смолевиччине прошли «Зажинки»





Бережливое и уважительное отношение к хлебу, к колосу, к земле-кормилице издавна было присуще белорусам, а начало уборочной страды сопровождалось красивым земледельческим обрядом «Зажинки».

Зажинки – это не просто обряд, это праздник, радость людей при сборе нового урожая.

С бодрым и радостным настроением отпраздновали «Зажинки» в поле ОАО «Смолевичский райагросервис», тем самым дав старт массовой жатве на Смолевичской земле и отдавая дань уважения к хлебу и хлеборобам.

Издревле наши предки в этот день устраивали красивый праздник, чтобы урожай был богатым, а его уборка прошла легко. Выходя на ниву, нажинали небольшой сноп и называли его «гаспадаром». Этот сноп украшали лентами, цветами и ставили в доме в красном углу под иконами.

С соблюдением традиций и особенным трепетом прошли «Зажинки» и на Смолевиччине. На расшитых рушниках красовались караваи, артисты в национальных костюмах и хлеборобы с красными лентами «Жатва – 2020» встречали гостей.

Помимо хлеборобов, их родных, праздник посетили и почетные гости. Собравшихся поприветствовал председатель Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский:

– Добрый день, уважаемые хлеборобы, комбайнеры, руководители сельхозорганизаций и присутствующие гости. Сегодня настал тот момент, когда весь ваш труд – то, что формировалось практически с прошло осени, нужно подтвердить уборкой. С уборки зерна начинается итог всего труда хлеборобов. Сразу мы уберем зерно, потом кукурузу, корма и тогда наступит время вашего покоя и отдыха. Поздравляю всех с началом жатвы в Смолевичском районе и желаю крепкого здоровья, счастья, радости, удачи.

Председатель Жодинского горисполкома Дмитрий Заблоцкий отметил, что ему радостно и приятно разделить этот праздник с соседями-смолевичанами. Он пожелал труженикам полей здоровья, терпения и выразил уверенность, что аграриям Смолевиччины удастся собрать достойный урожай.

Много лет работает в сельском хозяйстве тракторист-машинист ОАО «Смолевичский райагросервис» Александр Жевнерик и в праздничный день он от имени аграриев Смолевиччины заверил, что урожай будет собран вовремя и без потерь, а также пожелал всем участникам «Жатвы-2020» крепкого здоровья и терпения.

По традиции труженики уборочной получают благословение из уст священника. Епископ Борисовский и Марииногорский Вениамин поздравил всех с началом жатвы и отметил, что труд хлебороба – самый почетный и важный. Также еписком вручил символичную икону «Спорительница хлебов» Андрею Ратомскому.

– В этот день я желаю всем Божьего благословения: и тем, кто будет убирать хлеб, и всем службам, которые будут помогать в этом нелегком труде, – отметил еписком Вениамин.

На доброе дело, на жатву аграриев благословили настоятель храма Минской иконы Божией Матери иерей Никодим Пашков и настоятель Римско-калотической парафии костела Святого Валентина Сергей Матюшонок.

А затем, как издревле в Беларуси ведется, пошли жницы в поле первый сноп жать. А сопровождали это важное действо песни в исполнении творческих коллективов Смолевиччины.

“Вось ён — першынец!

Сустракайце першы сноп – 2020 года!

Першы сноп нажалі жнейкі

І сюды прынеслі.

Каб вяселлле ў нас вялося,

Каб гучалі песні,

Багацеў каб край наш родны

Вольны і прыгожы

Урадзіла сёння ніва

Дзякуй табе, Божа.” – такими словами ведущей и под бурные апплодисменты встречали первый сноп 2020 года.

Снопы из первых сжатых колосьев вручили председателю райисполкома Андрею Ратомскому, первому заместителю председателя райисполкома – начальнику управления по сельскому хозяйству и продовольствию Руслану Михалевичу, а также руководителю предприятия, где и проходили «Зажинки», Александру Головачу. Также маленькие снопы вручили руководителям всех сельскохозяйственных организаций Смолевиччины.

Затем старшая жнея по древней белоруской традиции, чтоб дело спорилось, повязала пояс-оберег Андрею Ратомскому и пожелала крепкого здоровья на легкое дело, на богатый урожай и солнечную погоду. Андрей Казимирович, в свою очередь, в знак благодарности, вручил жнеям подарок.

И каждое действие сопровождалось песней и танцами, пришедшими к нам из глубины веков, в которых славят каждый колос, вызревший на солнце, руки, которые трепетно относятся к зерну, природу, что так щедра к трудолюбивому народу.

Праздник хлеба не представляется без ароматного каравая. Под песни караваи, испеченные из урожая прошлого года, вручили почетным гостям и руководителям сельхозорганизаций. А всех хлеборобов, которым предстояло в этот праздничный день выйти в поле, на доброе здравие и продуктивную работу, жнеи угостили караваем и квасом.

Так, в череде песен и трепетной радости, наступил момент, когда по хлебной ниве поплывут мощные машины, и золотом зернышки посыплются в трудолюбивые руки хлеборобов, пройдя путь от колоска к ароматному караваю.

Директор ОАО «Смолевичский райагросервис» Александр Головач сказал: «Я вижу, техника готова и погода нам сегодня способствует. Экипажи, по комбайнам! Начать жатву-2020!».

И зашумели моторы, пошли красивыми, слаженными рядочками комбайны в поле. Этот момент всегда волнительный и ответственный.

Хорошего урожая и солнечной погоды вам, хлеборобы!

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.























































