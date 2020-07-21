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Белгазпромбанк сделал бесплатными SMS-оповещения по отдельным картам

21.07.2020 11:16 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Изменение Белгазпромбанк внесет в свой перечень вознаграждений за операции физических лиц.

Что это значит?

Белгазпромбанк улучшает условия для получателей пенсионных выплат или социальных пособий.

Подключить услугу PUSH-уведомления и SMS-информирования можно самостоятельно с использованием «Интернет-банка» или Мобильного приложения BGPB mobile, или в офисах Белгазпромбанка, сказано в сообщении.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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В Белгазпромбанке с 1 августа будет бесплатной услуга SMS-информирования для карточек, на которые идет выплата пенсий и пособий. Об этом сообщается на сайте банка.
 
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