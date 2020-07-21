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Белгазпромбанк сделал бесплатными SMS-оповещения по отдельным картам
Источник материала: Myfin
Изменение Белгазпромбанк внесет в свой перечень вознаграждений за операции физических лиц.
Что это значит?
Белгазпромбанк улучшает условия для получателей пенсионных выплат или социальных пособий.
Подключить услугу PUSH-уведомления и SMS-информирования можно самостоятельно с использованием «Интернет-банка» или Мобильного приложения BGPB mobile, или в офисах Белгазпромбанка, сказано в сообщении.
Источник: Myfin.by
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В Белгазпромбанке с 1 августа будет бесплатной услуга SMS-информирования для карточек, на которые идет выплата пенсий и пособий. Об этом сообщается на сайте банка.
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