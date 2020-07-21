Лукашенко: Каждый банкир должен персонально отвечать за инвестиции в страну

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каждый банкир должен персонально отвечать за инвестиции в страну. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством Нацбанка – финансовой структуры, которая, по словам президента, должна поддерживать реальный сектор экономики и укреплять доверие к национальной валюте.

«Важнейшая задача Нацбанка – найти альтернативные возможности привлечь ресурсы (желательно внешние и длинные) для диверсификации базы банков. И такие же задачи (ключевые показатели эффективности) надо ставить всем руководителям банков и строго спрашивать за выполняемую работу. У вас должно быть, как в правительстве, где каждый отвечает персонально, что продал на экспорт и сколько валютной выручки принес в страну. Каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях», – отметил белорусский лидер.

А вот серые схемы не пройдут, напомнил президент. Беларусь занимает 21-е место в рейтинге по борьбе с отмыванием денег. В этом списке Россия – на 32-м, Швейцария – на 35-м, США – на 37-м‚ а Китай – на 84-м месте.