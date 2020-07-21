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В Могилеве пройдет благотворительный концерт в помощь бездомным животным. Что там будет
Источник материала: Tut.by
Благотворительный концерт в поддержку бездомных животных пройдет в Могилеве 26 июля,
На концерте выступит группа MuseОn — исполнит самые популярные и любимые поклонниками коллектива хиты. Это уже третье участие группы в акции по поддержке городского общества защиты животных «Доброе сердце».
Помочь животным можно будет кормом, средствами для обработки от паразитов, лежанками, когтеточками, тарелочками, игрушками, ошейниками, поводками и др. — принести все на концерт и отдать волонтерам.
Концерт пройдет около торгового центра «Алиса». Начало в 15.00.
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Будет живая музыка и много питомцев, которые ищут хозяев.
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