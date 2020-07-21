В Могилеве пройдет благотворительный концерт в помощь бездомным животным. Что там будет

Источник материала: Tut.by

Благотворительный концерт в поддержку бездомных животных пройдет в Могилеве 26 июля, пишет Mogilevnews.by. Во время концерта будут собирать пожертвования, корм и медикаменты для бездомных животных, а также искать им новых хозяев.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На концерте выступит группа MuseОn — исполнит самые популярные и любимые поклонниками коллектива хиты. Это уже третье участие группы в акции по поддержке городского общества защиты животных «Доброе сердце».

Помочь животным можно будет кормом, средствами для обработки от паразитов, лежанками, когтеточками, тарелочками, игрушками, ошейниками, поводками и др. — принести все на концерт и отдать волонтерам.

Концерт пройдет около торгового центра «Алиса». Начало в 15.00.