ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилеве пройдет благотворительный концерт в помощь бездомным животным. Что там будет

21.07.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Благотворительный концерт в поддержку бездомных животных пройдет в Могилеве 26 июля, пишет Mogilevnews.by. Во время концерта будут собирать пожертвования, корм и медикаменты для бездомных животных, а также искать им новых хозяев.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На концерте выступит группа MuseОn — исполнит самые популярные и любимые поклонниками коллектива хиты. Это уже третье участие группы в акции по поддержке городского общества защиты животных «Доброе сердце».

Помочь животным можно будет кормом, средствами для обработки от паразитов, лежанками, когтеточками, тарелочками, игрушками, ошейниками, поводками и др. — принести все на концерт и отдать волонтерам.

Концерт пройдет около торгового центра «Алиса». Начало в 15.00.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Волковычанка Виолетта Косман поборется за титул «Краса Стройки 2020»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика