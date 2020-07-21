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В Южной Корее при пожаре в распределительном центре погибли 5 человек
Источник материала: СТВ
Новости Южной Кореи. В Южной Корее в результате пожара в распределительном центре погибли как минимум 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их тела обнаружили в подвальном помещении здания. Еще около десяти сотрудников пострадали, некоторые в критическом состоянии доставлены в больницу.
Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. На месте происшествия работают экстренные службы.
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Новости Южной Кореи. В Южной Корее в результате пожара в распределительном центре погибли как минимум 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их...
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