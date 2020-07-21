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В Южной Корее при пожаре в распределительном центре погибли 5 человек

21.07.2020 11:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Южной Кореи. В Южной Корее в результате пожара в распределительном центре погибли как минимум 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее при пожаре в распределительном центре погибли 5 человек

Их тела обнаружили в подвальном помещении здания. Еще около десяти сотрудников пострадали, некоторые в критическом состоянии доставлены в больницу.

В момент ЧП в центре площадью 115 квадратных метров находились 69 человек.

В Южной Корее при пожаре в распределительном центре погибли 5 человек

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Новости Южной Кореи. В Южной Корее в результате пожара в распределительном центре погибли как минимум 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их...
 
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