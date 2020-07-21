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В украинском Луцке неизвестный захватил автобус с пассажирами - угрожает взрывчаткой

21.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Театральной площади Луцка стоит автобус с заложниками, полиция ведет переговоры со злоумышленником.

Утром 21 июля неизвестный в Луцке захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. Об этом сообщил pershyj.com со ссылкой на спикера Волынского управления Национальной полиции Ольгу Бузулук.

На автобусе табличка "Берестечко – Красиловка", передает gordonua.com

К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ.

Около 10.20 были слышны громкие выстрелы.

В полиции подчеркивают – это не учения. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником и предупреждают жителей, что к Театральной площади, где стоит автобус, приближаться опасно, информирует издание.

Захватчик передал, что якобы в городе захвачен еще один автобус с пассажирами, и угрожал взрывным устройством, отмечал pershyj.com.

По данным Общественного, злоумышленник опубликовал свои требования на своей странице в социальной сети, где ранее выражал недовольство "системой в Украине".

Обозреватель опубликовал видео с захватчиком
 
 
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На Театральной площади Луцка стоит автобус с заложниками, полиция ведет переговоры со злоумышленником.
 
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