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Александр Лукашенко поздравил Короля Филиппа с национальным праздником Бельгии

21.07.2020 11:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. Главный национальный праздник отмечают в Бельгии. В этот день 189 лет назад король Леопольд I принес присягу на верность Конституции и народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Короля Филиппа с национальным праздником Бельгии

Обычно знаменательная дата сопровождается массовыми гуляньями. Однако в 2020 году торжества пройдут в более скромном формате. Основные мероприятия состоятся на площади перед королевским дворцом, но без традиционного военного парада и салюта. Завершится церемония чествованием работников, стоящих на передовой в борьбе с пандемией.

Александр Лукашенко поздравил Короля Филиппа с национальным праздником Бельгии

Поздравления с национальным праздником Королю Филиппу направил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Бельгии. Главный национальный праздник отмечают в Бельгии. В этот день 189 лет назад король Леопольд I принес присягу на верность Конституции и народу,...
 
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