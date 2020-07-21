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Правила долгожителей, которые вы не замечаете

21.07.2020 11:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правила долгожителей, которые вы не замечаете

О новых правилах долгожителей рассказал известный биохимик Михаил Щепинов, который занимается исследованиями старческих заболеваний и разработкой препаратов anti-age. Об этом сообщает Marie Claire.

Мясо

Несмотря на то, что человек является по своей природе хищником и ему необходим белок, лучшим его источником является рыба. Предпочтительнее употреблять рыбу из океана. Мясо лучше употреблять раз в год и только по праздникам. Океаническая рыба является отличным источником белка, липидов, полиненасыщенных жирных кислот, которые наш организм не может производить самостоятельно. При этом отдавайте предпочтение сортам рыбы из середины пищевой цепочки. Чем выше вы по ней поднимайтесь, тем больше вредных веществ содержит рыба в своём организме. Например, ртути. 

Жиры

Такие масла, как подсолнечное, кукурузное, кунжутное вредят здоровью организма. Дело в том, что они являются практически чистыми Омега-6. Самые полезные масла – это оливковое и льняное, а также рыбий жир. Они являются очень важными для организма полиненасыщенными кислотами. Однако на льняном масле не стоит жарить. Для этих целей лучше подойдёт оливковое, которое состоит из олеиновой кислоты. Однако лучше вообще не употреблять жареную пищу. 

Витамины

Согласно результатам клинических испытаний, витамины если не вредны, то точно ничего не улучшают. Дело в том, что в обычной жизни дефицит витаминов встречается очень редко. Его может спровоцировать болезнь или нарушение обмен веществ. Даже если вы будете есть витамины ложками, их не станет больше в мембране клеток. Дело в том, что она и так максимально насыщена и в ней больше нет места.

Вода и соль

Из-за того, что в нашем рационе и так достаточно солей и микроэлементов, наш организм не нуждается в минеральной воде. Также не заставляйте себя обязательно выпивать 1,5–2 литра воды. Прислушивайтесь к своему организму и полагайтесь на свои субъективные ощущения. Он сам вам даст подсказку, сколько пить воды в день.  


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О новых правилах долгожителей рассказал известный биохимик Михаил Щепинов, который занимается исследованиями старческих заболеваний и разработкой препаратов...
 
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