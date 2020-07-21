5 вещей, которые показывают, что вы отстали от моды

Источник материала: ОНТ

Как бы это ни звучало, но, к сожалению, в нашем мире всех встречают по одёжке и только провожают по уму. Если же у вас предстоит важная встреча или знакомство с новыми людьми, изучите данный список.

Когда-то в далёких нулевых всё это считалось красивым и модным. Но на сегодняшний день этого в образе быть не должно.

1. Стразы

Куда мы их только не клеили раньше. И на волосы, и на ногти, и даже на зубы. На сегодняшний день это неактуально и жутко устарело. В моде минимализм.

2. Ресницы

Лучше отказаться от наращивания ресниц и отдавать предпочтение ламинированию. Таким образом, они будут выглядеть более естественно и не кукольными.

3. Губы

На сегодняшний день все, кто когда-то сделал себе очень объёмные губы стараются вернуться к прежней форме и придать губам естественный вид. Сейчас лучше отдавать предпочтение микроинъекциям гиалуроновой кислоты. При этом доза должна быть настолько маленькой, чтобы казалось, что у вас немного увеличились губы от поцелуев.

4. Наращенные ногти

Опять же в 2020 году в моде натуральность. И даже гель лак должен выглядеть так, будто это обычный лак. Наносить его нужно тонким слоем. Что касается наращенных длинных ногтей, то это абсолютный антитренд.

5. Наращенные волосы

Запомнините, что длина - не главное. Волосы должны быть ухоженными и блестящими. А вот какая у них длина - это второстепенное. Помимо этого, клей для наращивания и типсы сильно портят структуру волос.

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