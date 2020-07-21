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«Моя слабость - глазированные сырки». Станюта - о секрете стройности и новом проекте на TUT.BY

21.07.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале июля Мелитина Станюта сама уволилась с ОНТ: утреннюю зарядку с известнейшей белорусской гимнасткой сняли с эфира после ее эмоционального поста о задержаниях возле магазина Symbal.by. Но есть и хорошие новости: в ближайшее время вместе с Мелитиной можно будет потренироваться на TUT.BY — в фитнес-проекте «Подход Станюты». Готовьте кроссовки, будем укреплять тело и дух!


Во время съемок HEALTH.TUT.BY расспросил Мелитину Станюту о том, какой у нее «Личный ЗОЖ». Какие привычки в питании помогали сохранять стройность? Какую часть тела не качают гимнастки? Что сказали близкие после того, как Мелитина решила уволиться с ОНТ? И как себя вести, если случайно встретите спортсменку на улице?

О еде для стройности, глазированных сырках и свиданиях

Я и правда была строга к себе по части питания последние пять-шесть лет спортивной карьеры. За час до тренировки, около 7.30, завтракала любимой овсянкой. Если времени не хватало, спасал творог: очень классно и вкусно! В первой половине дня спокойно позволяла себе сладкое, тот же шоколад. Пила кофе. Хорошенько обедала: мясо или рыба, салат… И все. С 15.00 и до следующего утра я больше не ела. Ужины случались — но примерно раз в неделю, если становилось совсем невтерпеж, и без калорийных продуктов.

Первые месяцы соблюдать режим было сложно. Помню, как засыпала с мыслями: «Боже, быстрее бы завтрак!» Многие гимнастки меня поймут. Но я умею себя контролировать. Спортсмену без силы воли нельзя. Ставить рамки, держать себя в них — часть нашей работы.


Гостем «Подхода Станюты» стал Антон Мартыненко. С 1 июля он ушел с телеканала СТВ — после того как выразил «свое искреннее восхищение теми, кто не боится», а также написал короткий пост о магазине symbal.by.

Шутила, что я классная девушка для свиданий. Во-первых, уставшая после тренировок, во-вторых, не ем по вечерам. Зашли в кафе: «Что ты будешь?» — «Чай!». Очень экономно.

В питании все индивидуально. Например, Екатерина Галкина ела маленькими порциями: и перекусывала регулярно, и ужинала. Перед одним из чемпионатов «сидела» на гречке — для нее это работало. Я тоже пробовала монодиеты: была на рисе без соли, на гречке без соли, на овсянке, залитой водой… Самое ужасное воспоминание — это монодиета на яблоках: все время хочется есть. Мне «зашло» именно интервальное голодание: в те часы, когда я ела, ни в чем себе не отказывала, не тряслась над каждым кусочком шоколадки.

Гимнастки взвешиваются каждое утро, а перед Олимпийскими играми — четыре раза в день. Это накладывает определенный отпечаток. Я никогда не считала калории, но страх поправиться был. До сих пор не люблю становиться на весы. Взвешиваюсь дома не часто, но каждый раз перед этим убеждаю себя: ничего страшного, если ты набрала вес. Правда в том, что лишние 400 г до сих пор могут немного испортить настроение.


До сих пор помню, как обиделась на парня, с которым встречалась. Я была еще гимнасткой. Он меня приподнял, но при этом сделал вид, будто очень тяжело, — или и вправду так было? И все, проснулись все страхи и комплексы: «Боже, я толстая!» Пожалуйста, парни, не шутите так с гимнастками.

Даже сейчас, закончив спортивную карьер, я редко ем три раза в день. Сила привычки! Правда, завтракаю позже: всегда думала, что я жаворонок, а когда ушла необходимость так рано вставать, оказалось, сова. И любовь к десертам у меня прошла. Не зря говорят, запретный плод сладок: это раньше в заведениях я открывала меню с конца (то есть с десертов) — а теперь по утрам добровольно выбираю овсянку. Еще один любимый завтрак — это семена чиа с кокосовым молоком: очень вкусно и делать легко. Можно добавить ягоды или мед, но мне и без них нравится.

Моя слабость — это глазированные сырки. А guilty pleasure с Комаровки — зеленый лук-порей! Он такой вкусный, готова есть со сметаной в больших количествах. Главное потом ни с кем не целоваться.


Я стараюсь есть, когда хочется, а не потому, что надо. Слушаю свой организм: кажется, он молодец. И с ужинами стало проще. Спортсменкой, когда испытывала вечером голод, первым делом смотрела на часы: «А настолько ли я хочу есть, чтобы делать это в девять вечера?..» Теперь, если есть повод сходить на ужин с друзьями, почему бы и нет? Но опять-таки в заведении я поем, если голодная. Скажу больше: если я знаю, что иду в ресторан вечером, я об этом помню целый день. Потому что жалко прийти в заведение сытым и ничего не попробовать!

Никого не призываю следовать моему примеру в питании. Я не диетолог, не даю советы насчет похудения — просто делюсь своим опытом. Сейчас так много возможностей для тех, кто решил сбросить лишний вес: столько специалистов, обследований, анализов — вплоть до того, что вам могут назвать конкретные продукты, из-за которых набираете вес. Я к медикам с такими вопросами не обращалась: пока, тьфу-тьфу-тьфу, довольна своим внешним видом. По крайней мере, в спортивные рубрики меня зовут.

О тренировках, шопинге и попе как орех

Когда приняла решение заканчивать со спортом, говорила: «Я вообще не буду тренироваться! Буду лежать на диване, на пляже!». Ничего подобного. Полежала две недели — и поняла, что очень хочется физической активности. Начала пробовать все, что нельзя было раньше: от TRX-тренировок и танцев, о которых всегда мечтала, до лыж и серфинга. Что там, я на велосипеде год назад научилась кататься!


Тренировки по гимнастике мне зачастую заменяют мои же мастер-классы. Я привыкла делать вместе с девочками многие элементы, показывать на себе. Травмы не позволяют выполнять все: болит стопа, болит бедро. Но не хрустнуть, не сесть на шпагатик на мастер-классе невозможно — иначе себя плохо чувствуешь.

Моя любимая кардиотренировка — это шопинг с переодеваниями. В обычной жизни я много двигаюсь: днями лежать — это не для меня. Хожу в путешествиях: 17−18 км пешком по новому городу — это круто. У меня международное имя, и даже если я просто приехала отдохнуть, могут попросить о мастер-классе. Так случилось, например, в прошлом году в Италии: «Увидели в инстаграме, что вы здесь, дадите мастер-класс?».

Из-за пандемии я стала вести профессиональные мастер-классы онлайн. А еще у меня был, как я его называю, благотворительный проект: собрали маленький клуб, и я бесплатно два раза в неделю вела фитнес-тренировки онлайн. Всем нравилось.


Домашние тренировки — это здорово. Не все хотят или могут ездить в залы. Но заниматься в компании приятнее, чем одному, пусть даже это компания через интернет в формате записанной тренировки. Видео легко пересмотреть, если что-то упустил в технике. И дополнительная мотивация появляется. На своих занятиях я даю простые упражнения, которые по силам каждому.

Мои любимые упражнения — на пресс, а нелюбимые — на попу. В гимнастике мы не качали ягодицы. В этом спорте должна быть попа-«орех», маленькая. Уже после, на занятиях по TRX меня учили, как приседать так, чтобы правильно распределить нагрузку и включать в работу не бедра, а ягодицы. Зато упражнения на пресс давались мне легко: не зря я его больше 20 лет качала.

О любимых книгах, уходе с ОНТ и незнакомцах на улице

Один из любимых способов отдохнуть для меня — это книги. Перечитала Ремарка — и готова браться за него снова. В подростковом возрасте очень заходили спортивные биографии: Евгения Плющенко, Светланы Хоркиной… Понимаешь, через сколько люди проходят, прежде чем стать известными. Ни у кого не было простой судьбы. Эти книги мотивировали и помогали не сломаться самой во время операций.


Люблю читать на белорусском языке. Мартинович для меня — номер один, спасибо ему за творчество! А прямо сейчас на столике лежит «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары — недавно я прочитала ее же книгу «Люди среди деревьев», мне понравилось.

Когда люди говорят, что я для них пример, — это очень крутое чувство. Помню, как мне написала будущая мама: «Восхищаемся вами, хотим назвать ребенка Мелитиной» — и прямо дыхание перехватило.

Я всегда хотела быть нужной. У спорта ведь дипломатическая миссия: я с удовольствием рассказывала про страну, была «девочкой из Беларуси».


История с моим уходом с ОНТ была сложной, неприятной. Но я сделала то, что сделала. И будь у меня возможность отмотать ситуацию назад, не поступила бы по-другому. Жить в ладах со своей совестью — это важно. Не понимаю, как можно спорить с ней или задвигать на задний план — я, наверное, не с такой планеты.

В те дни со мной была мама. Она видела, что я не нахожу себе места. Но знаете что? В интернете хватает ботов — но от людей, которых я знаю лично и которые важны в моей жизни, ни одного плохого слова я не услышала. Всё. И мне стало легче.

Сейчас, ввиду последних новостей, меня стали узнавать даже больше. Здороваются на улице. Буквально вчера позвонили в дверь две девочки-соседки: «Мелитина, хотим сфотографироваться». Знайте: если вы меня увидите и поздороваетесь, мне будет очень приятно! И не стесняйтесь, я не кусаюсь.

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Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Белорусы смогут тренироваться вместе с Мелитиной на TUT.BY - в фитнес-проекте «Подход Станюты».
 
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