25 июля 2020 года с 9:00 до 12:00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию»
председатель Ганцевичского районного Совета депутатов Юрий Григорьевич Шапель.
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В субботу прямую телефонную линию проведет Юрий Шапель
21.07.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
25 июля 2020 года с 9:00 до 12:00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию»
председатель Ганцевичского районного Совета депутатов Юрий Григорьевич Шапель.
(Visited 2 times, 1 visits today)
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25 июля 2020 года с 9:00 до 12:00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» председатель Ганцевичского районного Совета депутатов
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