|
Парень потряс ветку дерева и случайно высыпал на себя тысячи насекомых
Источник материала: Tut.by
Если вы собираетесь сделать что-то в незнакомом месте в дикой природе, лучше заранее подумайте о последствиях. Пример того, что может произойти, можно увидеть в этом видео: парень зачем-то ударил по ветке дерева и сразу же пожалел о своем решении. Посмотрите, что произошло.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не стоит трясти деревья в незнакомом месте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)