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Парень потряс ветку дерева и случайно высыпал на себя тысячи насекомых

21.07.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы собираетесь сделать что-то в незнакомом месте в дикой природе, лучше заранее подумайте о последствиях. Пример того, что может произойти, можно увидеть в этом видео: парень зачем-то ударил по ветке дерева и сразу же пожалел о своем решении. Посмотрите, что произошло.

 
 
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