Парень потряс ветку дерева и случайно высыпал на себя тысячи насекомых

Источник материала: Tut.by

Если вы собираетесь сделать что-то в незнакомом месте в дикой природе, лучше заранее подумайте о последствиях. Пример того, что может произойти, можно увидеть в этом видео: парень зачем-то ударил по ветке дерева и сразу же пожалел о своем решении. Посмотрите, что произошло.