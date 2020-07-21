В Мальковичах сгорели хозяйственные постройки. Подробности

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

20 июля 2020 года в в 16-40 в ЦОУ Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о загорании хозяйственного строения по адресу: Ганцевичский р-н, Мальковичский с/С, аг. Мальковичи, ул. Советская, д. 134. По прибытии к месту вызова в 16-56 отделения на АЦ ПАСП-12 д. Люсино Ганцевичского РОЧС (13 км) установлено, что хозяйственная постройка полностью охвачена огнем, хозяева находятся на улице. В результате пожара огнем уничтожены кровли, повреждены стены и имущество в обоих строениях. Пострадавших нет.













Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – проявление сил природы (грозовой разряд молнии).

Ганцевичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что делать если вас застала гроза:

Если вы находитесь в доме:

1. Оставайтесь в доме.

2. Плотно закройте окна, дымоходы, чтобы не было сквозняков.

3. Отключите электроприборы.

4. Отойдите от камина, печи и окна.

Если вы находитесь на улице:

1. Найдите укрытие (дом, подъезд).

2. Если гроза застала вас на водоеме, выйдите из воды, отойдите подальше от берега.

Также хотелось бы напомнить, что в грозу запрещается:

— Купаться, рыбачить, кататься на лодке.

— бегать, ездить на велосипеде, мопеде и мотоцикле.

— топить печь.

— находится под высокими, одиноко стоящими деревьями.

— находиться вблизи линий электропередач, рекламных щитов.

— разговаривать по мобильному телефону.

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