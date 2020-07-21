Хоккеист сборной Швеции перешел в минское «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» заключило контракт со шведским защитником Адамом Альмквистом.



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В прошлом сезоне Альмквист выступал в КХЛ за владивостокский «Адмирал», набрав 26 (8+18) очков в 56 играх.

Ранее 29-летний защитник играл за шведские «ХВ-71» и «Фрелунду», череповецкую «Северсталь», а также клуб АХЛ «Гранд-Рэпидс». Есть в активе Алмквиста и два матча в НХЛ за «Детройт».

Адам провел девять матчей за сборную Швеции, но на чемпионатах мира ее никогда не представлял.