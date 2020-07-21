Лукашенко: один из важнейших участков моей президентской работы — возрождение Полесья

Источник материала: Вороновская газета





Глава государства Александр Лукашенко считает возрождение Полесья одним из важнейших участков своей президентской работы. Об этом он рассказал на встрече с активом Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«Один из важнейших участков моей президентской работы — возрождение Полесья. Я очень люблю здесь бывать, душой прикипел к этим местам. Когда я был здесь в первые годы президентства, картина была жуткая», — отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что особое внимание всегда уделялось восстановлению и развитию территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. «Я помню те, можно сказать, далекие по нашим меркам времена и совсем недалекие по меркам истории, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать последствия чернобыльской катастрофы. Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные, не только потому, что у нас не было средств для того, чтобы жить и существовать. Проблема заключалась в том, что мы не знали, как сделать лучше», — отметил глава государства.

«Где-то на ощупь, где-то исходя из того небольшого опыта, который у меня был, но я для себя принял решение, что этот процветающий и красивейший уголок не только Беларуси, но и Европы, нашей планеты, должен жить, мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы. Я считаю и тогда считал, что очень трудолюбивые и порядочные люди живут на Гомельщине и их нужно поддержать», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что было непросто принимать решения. «И я помню тогда, вырабатывая тактику, мы немало сделали для того, чтобы вас убедить в том, что здесь надо жить, что вас нигде не ждут, что там, куда вы уедете, даже куда вас зовут, будет не лучше. Те, кто уехали (кому-то сулили хорошую жизнь), в подавляющем большинстве вернулись обратно на родину», — рассказал глава государства.

«Мы поступили правильно. Мы спасли Гомельскую область», — подчеркнул белорусский лидер.

Он пояснил, почему в те времена принимал такие, в том числе рискованные, решения, в то время как многие политики просто делали себе карьеру на чернобыльской катастрофе, не предлагая конкретных решений. «Я решил, что мы должны делать конкретные вещи для того, чтобы люди нам поверили. Ходить по Минску — уютному, чистому, красивому — это не наш путь. Многие вопросы по чернобыльской проблематике мною принимались и решались в Гомельской области», — отметил глава государства.

ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЛОТНУЮ ЗАНЯТЬСЯ МЕЛИОРАЦИЕЙ Президент обратил внимание на необходимость более активного использования современных технологий орошения в сельском хозяйстве, что также позволяет получить существенную прибавку урожая.

ЛУКАШЕНКО: НАШИ ЛЮДИ УМЕЮТ ДЕЛАТЬ ВСЕ Александр Лукашенко привел в пример предприятие «Гомсельмаш», которое в свое время не просто сохранили, но и придали значительный импульс в развитии, освоили выпуск самых современных видов продукции. «Мы постепенно создали суперсовременный комбайн», — сказал он. https://www.belta.by/