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В украинском Луцке мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками
Источник материала: ОНТ
На театральной площади в Луцке (Украина) мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус, взяв пассажиров в заложники,
Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие, – говорится в сообщении.
В области введен оперативный план «Заложник». Территорию центра города перекрыли для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, отмечается, что на месте происшествия были слышны выстрелы. «На месте работают все службы полиции», – добавили правоохранители.
ФОТО: www.unn.com.ua
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На театральной площади в Луцке (Украина) мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус, взяв пассажиров в заложники, сообщила в Facebook пресс-служба полиции...
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