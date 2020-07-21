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В украинском Луцке мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками

21.07.2020 11:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В украинском Луцке мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками

На театральной площади в Луцке (Украина) мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус, взяв пассажиров в заложники, сообщила в Facebook пресс-служба полиции Волынской области.

Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие, – говорится в сообщении.

В области введен оперативный план «Заложник». Территорию центра города перекрыли для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, отмечается, что на месте происшествия были слышны выстрелы. «На месте работают все службы полиции», – добавили правоохранители.

ФОТО: www.unn.com.ua

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На театральной площади в Луцке (Украина) мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус, взяв пассажиров в заложники, сообщила в Facebook пресс-служба полиции...
 
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