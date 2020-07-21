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Лидеры стран ЕС согласовали план восстановления экономики
Источник материала: ОНТ
Лидеры Евросоюза договорились о том, как будут восстанавливать экономику после пандемии. Готов семилетний бюджетный план.
Саммит заседал в Брюсселе с пятницы. Хотя изначально вместо четырёх дней на переговоры отводилось всего два. Было много споров и несогласий. Участники обсуждали, сколько всего денег потребуется европейской экономике, чтобы отойти от коронакризиса. По итогу канцлер Германии Ангела Меркель назвала сумму фонда – 750 миллиардов евро.
Выдача этих денег будет привязана к процессу реформ в сфере защиты климата и цифровизации. Проект теперь предстоит согласовать в Европарламенте.
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Лидеры Евросоюза договорились о том, как будут восстанавливать экономику после пандемии. Готов семилетний бюджетный план. Саммит заседал в Брюсселе с пятницы....
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