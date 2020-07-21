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Лидеры стран ЕС согласовали план восстановления экономики

21.07.2020 11:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лидеры стран ЕС согласовали план восстановления экономики

Лидеры Евросоюза договорились о том, как будут восстанавливать экономику после пандемии. Готов семилетний бюджетный план.

Саммит заседал в Брюсселе с пятницы. Хотя изначально вместо четырёх дней на переговоры отводилось всего два. Было много споров и несогласий. Участники обсуждали, сколько всего денег потребуется европейской экономике, чтобы отойти от коронакризиса. По итогу канцлер Германии Ангела Меркель назвала сумму фонда – 750 миллиардов евро.

Выдача этих денег будет привязана к процессу реформ в сфере защиты климата и цифровизации. Проект теперь предстоит согласовать в Европарламенте.

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Лидеры Евросоюза договорились о том, как будут восстанавливать экономику после пандемии. Готов семилетний бюджетный план. Саммит заседал в Брюсселе с пятницы....
 
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