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Евразийский банк прогнозирует удешевление кредитов в Беларуси
Источник материала: Myfin
Специалисты ЕАБР заявляют, что при преобладании дезинфляционных рисков они видят потенциал дальнейшей корректировки ставки рефинансирования, которая может приблизиться к 7% к концу 2020 года.
Основными дезинфляционными факторами в Беларуси остаются сдержанный внутренний спрос и слабая ценовая конъюнктура за рубежом. Указанные детерминанты продолжат формировать динамику инфляции, которая в ближайшие месяцы сохранится вблизи 5%, отмечается в обзоре, сообщает interfax.by.
Что это значит?
В Беларуси с 1 июля ставка рефинансирования
Источник: Myfin.by
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В Евразийском банке развития прогнозируют снижение ставки рефинансирования в Беларуси к концу года с текущих 7,75% до 7% годовых. Об этом сказано в макрообзоре...
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