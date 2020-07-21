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Евразийский банк прогнозирует удешевление кредитов в Беларуси

21.07.2020 12:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Специалисты ЕАБР заявляют, что при преобладании дезинфляционных рисков они видят потенциал дальнейшей корректировки ставки рефинансирования, которая может приблизиться к 7% к концу 2020 года.

Основными дезинфляционными факторами в Беларуси остаются сдержанный внутренний спрос и слабая ценовая конъюнктура за рубежом. Указанные детерминанты продолжат формировать динамику инфляции, которая в ближайшие месяцы сохранится вблизи 5%, отмечается в обзоре, сообщает interfax.by.

Что это значит?

В Беларуси с 1 июля ставка рефинансирования снижена на 0,25 процентных пункта – до 7,75% годовых. От уровня ставки рефинансирования зависит большинство банковских кредитов и при ее снижении кредиты могут стать дешевле. В то же время, нужно соблюсти баланс, чтобы удешевление кредитов не усилило инфляцию.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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В Евразийском банке развития прогнозируют снижение ставки рефинансирования в Беларуси к концу года с текущих 7,75% до 7% годовых. Об этом сказано в макрообзоре...
 
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