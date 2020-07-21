Евразийский банк прогнозирует удешевление кредитов в Беларуси

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Фото: Myfin.by

Специалисты ЕАБР заявляют, что при преобладании дезинфляционных рисков они видят потенциал дальнейшей корректировки ставки рефинансирования, которая может приблизиться к 7% к концу 2020 года.



Основными дезинфляционными факторами в Беларуси остаются сдержанный внутренний спрос и слабая ценовая конъюнктура за рубежом. Указанные детерминанты продолжат формировать динамику инфляции, которая в ближайшие месяцы сохранится вблизи 5%, отмечается в обзоре, сообщает interfax.by.

Что это значит?