В Генуе большегрузы тестируют новый мост

Источник материала: ОНТ

В Итальянском городе Генуя грузовиками тестируют новый мост. Его возвели на месте обрушенного.

Предыдущая переправа не выдержала нагрузки авто и обвалилась в августе 2018-го, тогда в трагедии погибли 43 человека. Новый мост тестируют десятками большегрузов. В течение шести дней будут продолжаться испытания, за это время по переправе проедет более сотни фур. После 29 июля строение торжественно откроют.

Фото: EPA

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram