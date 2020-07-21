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В Генуе большегрузы тестируют новый мост

21.07.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Генуе большегрузы тестируют новый мост

В Итальянском городе Генуя грузовиками тестируют новый мост. Его возвели на месте обрушенного. 

Предыдущая переправа не выдержала нагрузки авто и обвалилась в августе 2018-го, тогда в трагедии погибли 43 человека. Новый мост тестируют десятками большегрузов. В течение шести дней будут продолжаться испытания, за это время по переправе проедет более сотни фур. После 29 июля строение торжественно откроют.

Фото: EPA

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В Итальянском городе Генуя грузовиками тестируют новый мост. Его возвели на месте обрушенного.  Предыдущая переправа не выдержала нагрузки авто и обвалилась в...
 
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