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В Генуе большегрузы тестируют новый мост
Источник материала: ОНТ
В Итальянском городе Генуя грузовиками тестируют новый мост. Его возвели на месте обрушенного.
Предыдущая переправа не выдержала нагрузки авто и обвалилась в августе 2018-го, тогда в трагедии погибли 43 человека. Новый мост тестируют десятками большегрузов. В течение шести дней будут продолжаться испытания, за это время по переправе проедет более сотни фур. После 29 июля строение торжественно откроют.
Фото: EPA
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В Итальянском городе Генуя грузовиками тестируют новый мост. Его возвели на месте обрушенного. Предыдущая переправа не выдержала нагрузки авто и обвалилась в...
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