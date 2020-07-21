Кто должен проводить обработку подъезда, если у жильца диагностировали с COVID

Источник материала: Слуцк Город





Иллюстративное фото: crb-ozery.ru

Жительница одного из домов по ул. Социалистической утверждает, что подъезде, где она проживает, находится семья на карантине. Но более недели там не проводят санобработку от COVID. Что ответили в Слуцкой санстанции и ЖКХ.

Случчанка Юлия обратилась в SlutskGorod с вопросом, почему не проводят санобработку её подъезда в одном из домов по ул. Социалистической. Девушка утверждает, что у одного из жильцов диагностировали COVID, и его семья находится на карантине.

— Неделю назад мы увидели, как к нам в подъезд входят медики в полной экипировке. Они поднялись в одну из квартир, провели дезинфекцию и уехали. А через несколько дней приехала женщина с папкой и в той же квартире взяла подписи. Всё это время подъезд никто у нас не обрабатывал, — рассказывает девушка.

Она говорит, что в пятницу, 17 июля, обратилась к Ирине Черкас, врачу-эпидемиологу Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии. Случчанка задала вопрос: " Должен ли дезинфицироваться подъезд, если у одного из жильцов обнаружили COVID?"

— Она сказала, что на это ничего ответить не может и что вопрос нужно уточнять в ЖКХ. Я обратилась в наш ЖЭК и поговорила с мастером на эту тему. Мастер ответила, что никакого распоряжения по дезинфекции им не поступало, но дала номер ЖКХ, где мне могли бы ответить на этот вопрос. И вот там мне ответила девушка, якобы две недели назад было распоряжение директора в устной форме: в Слуцке дезинфекцию не проводить.

Юлия не понимает, почему в городе прекратили обработку подъездов, если заболевание всё же выявляют. Мы попытались разобраться в этом и обратились в местные инстанции.

Что ответили в ЖКХ

Николай Воронько, директор Слуцкого ЖКХ, пояснил, что никакого распоряжения не давал ни в устно, ни в письменной форме. Кроме того, он был в отпуске и первый день находится на работе.

— Мы не даём такие указания, работаем по согласованию с исполкомом.

На уточняющий вопрос журналиста, действительно ли исполком дал распоряжение, Николай Фёдорович ответил утвердительно.

— Подъезды санстанция обрабатывает. Мы при чём? Мне нет указаний обрабатывать подъезды, — сказал Николай Воронько.

Как ответили в санстанции

Заместитель главного санитарного врача Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии Светлана Игнатович пояснила, что по правилам санстанция проводит только обработку помещений.

— Мы обрабатываем только в очагах, т.е. в жилых помещениях. С профилактической целью с установленной периодичностью подъезды, остановки, улицы обрабатывает ЖКХ, — пояснила Светлана Антоновна.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by