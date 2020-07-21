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Праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери отмечают православные верующие

21.07.2020 12:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери отмечают православные верующие

Православные верующие сегодня отмечают праздник в честь иконы Богоматери «Казанская». Это один из самых известных и почитаемых образов. 

По преданию, в 1579 году после пожара, который уничтожил часть Казани, девочка Матрона увидела во сне Богородицу. Божья Матерь сказала откопать ее икону на пепелище. 21 июля на глубине около метра в указанном месте обнаружили образ. Согласно одной из версий, икону еще при мусульманском правлении зарыл кто-то из христиан, держащих свою веру в тайне.

Найденный образ верующие крестным ходом перенесли в ближайшую Никольскую церковь, а оттуда – в Благовещенский собор Казани. Позже по приказу Ивана Грозного на месте обретения образа возвели Богородицкий девичий монастырь.

Икона Казанской Божьей Матери – одна из самых почитаемых у православных христиан. Этому образу молятся в тяжелых жизненных обстоятельствах, также этой иконой благословляют молодых на заключение брака.

ФОТО: personalguide.ru

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Православные верующие сегодня отмечают праздник в честь иконы Богоматери «Казанская». Это один из самых известных и почитаемых образов.  По преданию, в 1579 году...
 
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