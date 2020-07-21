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Китайская Ant Group готовит крупнейшее IPO в истории - на $200 млрд

21.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Влиятельный игрок на рынке мобильных платежей в Китае Ant Group, которым владеет основатель Alibaba Джек Ма, 20 июля объявил о проведении двойного IPO — на $200 млрд.

По некоторым оценкам, сейчас разместят 5−10% акций. Приобрести их сможет каждый, у кого есть доступ к площадкам в Шанхае и Гонконге. Такого рода первичное размещение станет крупнейшим за всю биржевую историю. Сроки проведения IPO пока не объявлены.

«Публичность повысит прозрачность компании, в том числе для наших клиентов, деловых партнеров, сотрудников, акционеров и регулирующих органов. И мы даем возможность всему обществу поучаствовать в нашем благополучии», — сказал исполнительный директор Ant Group Эрик Цзин.

Финансовые активы Ant Group оцениваются в $150 млрд. Это одна из самых дорогих компаний в мире. Она владеет популярнейшей в Китае платежной системой Alipay и входит в Alibaba Group (33% акций).
 
 
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Влиятельный игрок на рынке мобильных платежей в Китае Ant Group, которым владеет основатель Alibaba Джек Ма, 20 июля объявил о проведении двойного IPO — на $200 млрд.
 
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