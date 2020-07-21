Луцкий террорист опубликовал свои требования

Их Максим Плохой опубликовал в Twitter, а также на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети. Публикация появилась перед захватом автобуса.





В посте мужчина поздравил всех с "днем антисистемы" и назвал государство первым террористом. Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе.





"Правда из уст 24-х спасет жизни сотен", – написал он.





Мужчина угрожает взорвать автобус, если требования не будут выполнены.