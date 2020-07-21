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Почти две тонны дикорастущей конопли уничтожили сотрудники наркоконтроля в Калинковичском районе

21.07.2020 12:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почти две тонны дикорастущей конопли уничтожили сотрудники наркоконтроля в Калинковичском районе

ТАМ, ГДЕ ЗРЕЕТ КОНОПЛЯ. Калинковичский район. Недалеко от агрогородка Якимовичи сотрудники наркоконтроля обнаружили заросли дикорастущей конопли. Растения захватили более полутора гектаров пустующей земли. Для очистки территории от наркосодержащих сорняков понадобилась помощь работников и техники местного сельхозпредприятия. По оценке милиции, в ходе операции уничтожено почти две тонны конопли.

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Теги: Новости
 
 
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ТАМ, ГДЕ ЗРЕЕТ КОНОПЛЯ. Калинковичский район. Недалеко от агрогородка Якимовичи сотрудники наркоконтроля обнаружили заросли дикорастущей конопли. Растения...
 
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