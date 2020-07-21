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Почти две тонны дикорастущей конопли уничтожили сотрудники наркоконтроля в Калинковичском районе
Источник материала: ОНТ
ТАМ, ГДЕ ЗРЕЕТ КОНОПЛЯ. Калинковичский район. Недалеко от агрогородка Якимовичи сотрудники наркоконтроля обнаружили заросли дикорастущей конопли. Растения захватили более полутора гектаров пустующей земли. Для очистки территории от наркосодержащих сорняков понадобилась помощь работников и техники местного сельхозпредприятия. По оценке милиции, в ходе операции уничтожено почти две тонны конопли.
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ТАМ, ГДЕ ЗРЕЕТ КОНОПЛЯ. Калинковичский район. Недалеко от агрогородка Якимовичи сотрудники наркоконтроля обнаружили заросли дикорастущей конопли. Растения...
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