В Сербии попал в ДТП новейший танк

Источник материала: Tut.by

В Сербии армейский тягач, который перевозил на полуприцепе новейший танк, стал врезаться в дома. ДТП случилось в Белграде, в районе Беле Водэ, в пятницу, пишет «Российская газета».

A small accident happened in the army. No one was injured. M84AS1 was on trailer of the MAZ tractor when the brakes failed pic.twitter.com/HpjsyFUU6b — ZOKA (@200_zoka) July 17, 2020

По сообщениям местных источников, у тягача (видимо, это устаревший четырехосный МАЗ-537) отказали тормоза, и он врезался в здания, расположенные в частном секторе. Машина серьезно пострадала, но водитель, к счастью, уцелел.

Косвенной причиной аварии называют старость машины — такие тягачи поставлялись еще в югославскую армию во времена СССР.

Перевозимый танк был накрыт брезентом, и детально его не рассмотреть — однако видна дистанционно-управляемая установка 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемета. Такая устанавливается только на новейшем сербском танке M84AS1 — впервые машину показали только в июне.

Танк получил современную СУО с тепловизорами и динамическую защиту третьего поколения, обеспечивающую перехват ПТУРов с тандемной боевой частью.

Сообщается, что, в отличие от тягача, танк почти не пострадал.