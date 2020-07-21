ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Сербии попал в ДТП новейший танк

21.07.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Сербии армейский тягач, который перевозил на полуприцепе новейший танк, стал врезаться в дома. ДТП случилось в Белграде, в районе Беле Водэ, в пятницу, пишет «Российская газета».

По сообщениям местных источников, у тягача (видимо, это устаревший четырехосный МАЗ-537) отказали тормоза, и он врезался в здания, расположенные в частном секторе. Машина серьезно пострадала, но водитель, к счастью, уцелел.

Косвенной причиной аварии называют старость машины — такие тягачи поставлялись еще в югославскую армию во времена СССР.

Перевозимый танк был накрыт брезентом, и детально его не рассмотреть — однако видна дистанционно-управляемая установка 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемета. Такая устанавливается только на новейшем сербском танке M84AS1 — впервые машину показали только в июне.

Танк получил современную СУО с тепловизорами и динамическую защиту третьего поколения, обеспечивающую перехват ПТУРов с тандемной боевой частью.

Сообщается, что, в отличие от тягача, танк почти не пострадал.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые боевую машину показали в июне нынешнего года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти две тонны дикорастущей конопли уничтожили сотрудники наркоконтроля в Калинковичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика