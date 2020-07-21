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В Сербии попал в ДТП новейший танк
Источник материала: Tut.by
В Сербии армейский тягач, который перевозил на полуприцепе новейший танк, стал врезаться в дома. ДТП случилось в Белграде, в районе Беле Водэ, в пятницу,
По сообщениям местных источников, у тягача (видимо, это устаревший четырехосный МАЗ-537) отказали тормоза, и он врезался в здания, расположенные в частном секторе. Машина серьезно пострадала, но водитель, к счастью, уцелел.
Косвенной причиной аварии называют старость машины — такие тягачи поставлялись еще в югославскую армию во времена СССР.
Перевозимый танк был накрыт брезентом, и детально его не рассмотреть — однако видна дистанционно-управляемая установка 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемета. Такая устанавливается только на новейшем сербском танке M84AS1 — впервые машину
Танк получил современную СУО с тепловизорами и динамическую защиту третьего поколения, обеспечивающую перехват ПТУРов с тандемной боевой частью.
Сообщается, что, в отличие от тягача, танк почти не пострадал.
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