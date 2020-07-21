ЦИК упрекнул Бабарико, что он не задекларировал кешбэк и проценты по вкладам. Надо ли их указывать

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в ЦИК прошло заседание по регистрации кандидатами в президенты. Говоря о документах экс-банкира Виктора Бабарико, глава Центризбирокома Лидия Ермошина отметила , что он не указал в декларации о доходах и имуществе кешбэк от Белгазпромбанка (283 рубля 43 копейки) и доход по вкладам (1263 доллара и 0,05 евро). Из-за этого возникли вопросы, нужно ли декларировать полученный кешбэк или проценты по вкладу, а также надо ли платить с них налог? FINANCE.TUT.BY выяснял ответы на эти вопросы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Надо ли платить налог с кешбэка, процентов по вкладам и дохода по облигациям?

Кешбэк (он же доход в виде процентов от суммы оплаты банковской карточкой) не облагается налогом в том случае, если он не превышает 2% от потраченной суммы. С превышения уплачивается подоходный налог по стандартной ставке 13%. К примеру, если банк предлагает вам кешбэк 5% от стоимости покупки в определенных магазинах, то 2% от стоимости налогом облагаться не будут, а еще 3% — будут. Эти ограничения действуют до 1 января 2021 года. При этом банк выступает в качестве налогового агента, то есть сам удерживает с клиентов нужную сумму подоходного налога и перечисляет им уже «чистый» кешбэк.

Проценты по депозитам тоже облагаются подоходным налогом, но не во всех случаях.

— В Беларуси существует льгота по уплате налога с процентов по банковским вкладам, но с 2018 года она несколько ограничена. Проценты по депозитам в рублях не облагаются подоходным налогом, если денежные средства размещены в банке на срок не менее 12 месяцев, по депозитам в иностранной валюте — не менее двух лет. Если денежные средства размещены на более короткий срок, то получаемый доход подлежит налогообложению по ставке 13%, — рассказывает налоговый консультант Марина Григорчук. — При этом банк выступает налоговым агентом и выплачивает проценты уже за минусом подоходного налога.

Для облигаций, выпущенных государством, Нацбанком или белорусскими юридическими лицами, в Налоговом кодексе, прописаны льготы: доход по ним освобождается от подоходного налога.

Нужно ли указывать кешбэк или проценты по вкладам в декларациях?

Марина Григорчук напоминает, что в Беларуси есть два вида декларирования: для уплаты налогов (налоговая декларация) и для проверки соответствия доходов граждан их расходам (декларация о доходах и имуществе). Налоговую декларацию нужно подать по итогам года, если в течение этого года вы получили какой-либо вид дохода и должны заплатить с него подоходный налог. У этого процесса есть четкие сроки: подать декларацию нужно до 31 марта, заплатить налог — до 1 июня. А декларацию о доходах и имуществе надо заполнять только по требованию налоговых органов, и попросить сделать это вас могут в любой момент.

— В случае кешбэка и процентов по вкладу налоговую декларацию по итогам года подавать не нужно, поскольку налог уже заплачен. Указывать доход по облигациям в налоговой декларации не нужно, поскольку с него налог не уплачивается, — комментирует Марина Григорчук. — Исключения — проценты по вкладу в иностранном банке или доход от облигаций зарубежных компаний. Этот доход нужно ежегодно указывать в налоговой декларации в качестве дохода, полученного из-за границы, и уплачивать налог по ставке 13% со всей суммы.

Если говорить о декларациях о доходах и имуществе, которые заполняются по требованию налоговых органов, то в 2017 году вступили в силу изменения в Закон «О декларировании физическими лицами доходов и имущества». Согласно этим изменениям, сейчас не нужно декларировать банковские депозиты (как основную сумму, так и проценты), вознаграждения от суммы оплаты товаров, работ, услуг с использованием банковских платежных карточек, в том числе в виде процентов (то есть кешбэк), облигации и доход по ним. То есть если вы заполняете декларацию о доходах и имуществе, то вносить в нее полученный кешбэк или проценты по депозитам не нужно.

Отметим, что этот закон и его требования не распространяется на кандидатов в президенты. Они декларируют доходы и имущество в соответствии с Законом «О борьбе с коррупцией» (по такой же форме ежегодно подают декларации госслужащие). В разъяснениях на сайте Министерства по налогам и сборам о том, какие доходы в соответствии с антикоррупционным законодательством подлежат декларированию государственными должностными и иными обязанными лицами, ничего не сказано о необходимости декларировать проценты по вкладам и кешбэк. А в примере заполнения такой декларации есть сноска о том, что декларированию не подлежат денежные средства, находящиеся в собственности физлиц, в том числе размещенные на вкладах в белорусских банках и проценты по ним.

В пояснениях МНС также отмечается , что бонусы и скидки, которые предоставляют торговые и иные организации при определении стоимости продаваемого товара, не является доходом физлица и не подлежит указанию в декларациях.

Глава ЦИК Лидия Ермошина, говоря о декларации Бабарико, отметила , что неуказанный кешбэк и проценты по вкладу не является нарушением и теми 20% неуказанных доходов, из-за которого его могут не зарегистрировать кандидатом в президенты.