ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Молодечно женщина с 3,6 промилле везла в машине двухлетнего ребенка

21.07.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Молодечно милиционеры задержали нетрезвую женщину, которая управляла автомобилем, сообщили в УВД.


В милицию поступило сообщение о том, что по улице Янки Купалы едет автомобиль, которым управляет пьяная женщина, а в салоне находится малолетний ребенок. Первыми к месту вызова приехали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Они обнаружили автомобиль без водителя, который стоял на пешеходном переходе.

Очевидцы рассказали, что пьяная женщина с ребенком оставила автомобиль и убежала. Ее разыскал и задержал сотрудник ИДН. Инспекторы ГАИ отвезли женщину на медосвидетельствование, которое показало, что она сильно пьяна — 3,6 промилле алкоголя.

Нарушительницу привлекли к административной ответственности. Информацию о семейном неблагополучии направили в управление по образованию райисполкома.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушительницу привлекли к административной ответственности. Информацию о семейном неблагополучии направили в управление по образованию райисполкома.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦИК упрекнул Бабарико, что он не задекларировал кешбэк и проценты по вкладам. Надо ли их указывать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика