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В Молодечно женщина с 3,6 промилле везла в машине двухлетнего ребенка
Источник материала: Tut.by
В Молодечно милиционеры задержали нетрезвую женщину, которая управляла автомобилем,
В милицию поступило сообщение о том, что по улице Янки Купалы едет автомобиль, которым управляет пьяная женщина, а в салоне находится малолетний ребенок. Первыми к месту вызова приехали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Они обнаружили автомобиль без водителя, который стоял на пешеходном переходе.
Очевидцы рассказали, что пьяная женщина с ребенком оставила автомобиль и убежала. Ее разыскал и задержал сотрудник ИДН. Инспекторы ГАИ отвезли женщину на медосвидетельствование, которое показало, что она сильно пьяна — 3,6 промилле алкоголя.
Нарушительницу привлекли к административной ответственности. Информацию о семейном неблагополучии направили в управление по образованию райисполкома.
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Нарушительницу привлекли к административной ответственности. Информацию о семейном неблагополучии направили в управление по образованию райисполкома.
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