Россия отказалась от амбиций войти в Топ-5 экономик мира

Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

В указе президента о национальных целях развития России до 2030 года, который опубликовал Кремль 21 июля, исчезла цель войти в пятерку крупнейших экономик мира. Ранее она была сформулирована в президентском указе 2018 года.

Как передает РБК , представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что конъюнктура неблагоприятная, требуются корректировки.

Среди целей, который президент России Владимир Путин определил на ближайшие 10 лет, значатся сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

В том же указе определены и показатели, которых необходимо достигнуть к 2030 году. В частности, планируется обеспечить устойчивый рост численности населения; повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет; в два раза по сравнению с 2017 годом снизить уровень бедности.

Россия также планирует войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; обеспечить присутствие в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.

Предполагается, что к 2030 году не менее 5 млн семей ежегодно будут улучшать жилищные условия, увеличение объема жилищного строительства составит не менее чем до 120 млн кв. м в год. В документа также говорится об улучшении качества городской среды в 1,5 раза; обеспечении доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях на уровне не менее 85%; создании устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей их сортировку в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза; ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.

Рост ВВП в России должен превышать среднемировой при сохранении макроэкономической стабильности. Планируется обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года; реальный рост экспорта несырьевых товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек.

Под «цифровой трансформацией» подразумевается достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы; увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%; рост доли домохозяйств с широкополосным доступом к интернету до 97%; увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

