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Россия отказалась от амбиций войти в Топ-5 экономик мира

21.07.2020 13:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

В указе президента о национальных целях развития России до 2030 года, который опубликовал Кремль 21 июля, исчезла цель войти в пятерку крупнейших экономик мира. Ранее она была сформулирована в президентском указе 2018 года.

Как передает РБК, представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что конъюнктура неблагоприятная, требуются корректировки.

Среди целей, который президент России Владимир Путин определил на ближайшие 10 лет, значатся  сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

В том же указе определены и показатели, которых необходимо достигнуть к 2030 году. В частности, планируется обеспечить устойчивый рост численности населения; повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет; в два раза по сравнению с 2017 годом снизить уровень бедности.

Россия также планирует войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; обеспечить присутствие в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.

Предполагается, что к 2030 году не менее 5 млн семей ежегодно будут улучшать жилищные условия, увеличение объема жилищного строительства составит не менее чем до 120 млн кв. м в год. В документа также говорится об улучшении качества городской среды в 1,5 раза; обеспечении доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях на уровне не менее 85%; создании устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей их сортировку в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза; ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.

Рост ВВП в России должен превышать среднемировой при сохранении макроэкономической стабильности. Планируется обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года; реальный рост экспорта несырьевых товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек.

Под «цифровой трансформацией» подразумевается  достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы; увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%; рост доли домохозяйств с широкополосным доступом к интернету до 97%; увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.
 

 
 
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В указе президента о национальных целях развития России до 2030 года, который опубликовал Кремль 21 июля, исчезла цель войти в пятерку крупнейших экономик мира. Ранее...
 
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