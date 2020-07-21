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Как проконтролировать подсчет голосов? Более 200 айтишников участвовало в "мозговом штурме"

21.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18-19 июля белорусские айтишники из разных стран провели онлайн-хакатон Social Technology Hackathon 2020.



Речь шла о разработке технических решений для альтернативного подсчета голосов на президентских выборах 9 августа, передает радио "Свабода"

По словам организаторов, хакатон прошел эффективно. Зарегистрировалось около 500 человек, более 200 из них были очень активны. Менторы были высокого уровня, кандидаты наук, экономисты с солидным стажем, люди, которые создавали свои проекты и успешно реализовывали их. Было много интересных предложений, которые сразу же прорабатывались.

Организаторы хакатона обещают рассказать о подробностях позже.

19 июля на первой встрече Светланы Тихановской с избирателями Вероника Цепкало сказала, что в хакатоне участвуют более 200 ИТ-сотрудников, неравнодушных граждан, живущих в Беларуси, Украине, Германии, России, других странах, и объединены они одной задачей — добиться перемен в Беларуси.

«Поэтому цель хакатона — разработка новых ИТ-инструментов, которые усложняют фальсификации на выборах. Спасибо, айтишники, вы делаете большое дело для своей страны», — заявила Вероника Цепкало.

Сейчас организаторы хакатона заняты систематизацией проектов и идей. Наиболее полезные и интересные необходимо связать в несколько совместных решений, чтобы они работали на общую цель — честные выборы.


Уже создана платформа для наблюдателей и избирателей для контроля за ходом избирательного процесса — zubr.in. Это система онлайн-мониторинга, где можно узнать о каждом из кандидатов и о их кампаниях, о любой организации, которая задействована в выборах, о членах избирательных комиссий на любом участке для голосования.

Цель проекта zubr.in — фиксировать, обрабатывать и отображать все сведения о процессе выборов в Беларуси в режиме реального времени.

Было много идей, как осуществлять независимый подсчет и как вести агитацию. Бюллетени может обрабатывать искусственный интеллект. Здесь ничего сложного для избирателя — должны быть Telegram, Viber и камера на телефоне. Обработка информации происходит за пределами Беларуси.
 
 
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18-19 июля белорусские айтишники из разных стран провели онлайн-хакатон Social Technology Hackathon 2020.
 
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